ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 25 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಏರಿಕೆ! ಮೆಟಾ ಷೇರು ಜಂಪ್, ಮಸ್ಕ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ!
Zuckerberg Net Worth Surge: ಮೆಟಾ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡ 12ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 25 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Published : September 23, 2026 at 9:31 AM IST
Zuckerberg Net Worth Surge: ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 25 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೆಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 12 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಗಿದಿದ್ದು, ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಭವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತೆ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 253.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 12.9 ಬಿಲಿಯನ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ 25 ಬಿಲಿಯನ್ ಲಾಭ: ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 12.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದಿನವಿಡೀ ರ್ಯಾಲಿ ಬಲಗೊಂಡು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅಂದಾಜು 25 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮೆಟಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯು ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ನ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಗೂಗಲ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸೆರ್ಗೆ ಬ್ರಿನ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 14.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಿಂದಿದ್ದರು.
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್: ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಲಾಭವು ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಉನ್ನತ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 12 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಗೋ ಮೆಟಾ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಬೆಲೆ ಗುರಿಯನ್ನು 640 ಡಾಲರ್ನಿಂದ 796 ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಸಿ "ಓವರ್ವೇಯ್ಟ್" ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಿತು. ಕಂಪನಿಯ ಮುಂಬರುವ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮೆಟಾದ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಮ್ಯೂಸ್ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ನಿಂದಲೇ ಮೆಟಾ ಷೇರು ರಾಕೆಟ್: ಮೆಟಾ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಐ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಬದಲು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಪ್ರಯಾಣ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ "ಪರ್ಸನಲ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್" ತಲುಪಿಸುವ ಮೆಟಾದ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಎಐಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ: ಕಂಪನಿಯ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23-24ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೆಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳನ್ನು ಮೆಟಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಗಳೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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