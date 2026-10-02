ಆರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಜೊಮಾಟೊ ಫೌಂಡರ್ನ ಟೆಂಪಲ್! ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಶುರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ!!
Zomato Founder New Wearable: ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಆರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ Temple ಡಿವೈಸ್ನ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ವೇಟ್ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 2, 2026 at 10:10 AM IST
Zomato Founder New Wearable: ಜೊಮಾಟೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಹೊಸ ಕನಸು ಟೆಂಪಲ್ (Temple). ಈ ವೇರಬಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಟೆಂಪಲ್ನ ಲಾಂಚ್ ಎಡಿಷನ್ ಆರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳ Temple ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. "Six colors for the launch edition of @temple" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ "Pre-orders open soon - hopefully next week; just need certainty on a couple more items" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ, ಅವು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ವಾರವೇ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ವೇಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು early access waitlist ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. "Folks on early access waitlist get priority access. Join the waitlist at temple.com" ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ temple.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮೇಲಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಪ್ರಿ - ಆರ್ಡರ್ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
Six colors for the launch edition of @temple— Deepinder Goyal (@deepigoyal) October 1, 2026
Pre-orders open soon - hopefully next week; just need certainty on a couple more items.
Folks on early access waitlist get priority access. Join the waitlist at https://t.co/hi9q1VXygW
Can’t wait to get this 𝗂̶𝗇̶… pic.twitter.com/NVktLJ16yt
ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "Can’t wait to get this on your temple" ಎಂದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು "in your hands" ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಹಣೆಗೆ ಇಡುವ ಡಿವೈಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ "in your hands" ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ "on your temple" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಎಂದು ಬರೆದು ನಗುವ ಎಮೋಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Temple ಡಿವೈಸ್ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿದ್ದ Temple ಗಿಂತ ಈಗಿನ Temple ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವೇರಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕೂಡ.
ಈ ಡಿವೈಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಈ ಡಿವೈಸ್ ಮೆದುಳಿನ ಒಳಗೆ ರಕ್ತ ಹೇಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್, ನಿದ್ದೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಒತ್ತಡ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪುರಾವೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ BWF ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ Temple ಡಿವೈಸ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೇಳೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಝೊಮಾಟೊದಂತಹ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದೈತ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಟೆಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. Temple ಅವರ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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