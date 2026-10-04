ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡಲು ಜೋಹೋನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸ್ತ್ರ! "ಅರಟ್ಟೈ ಫಾರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್" ಲಾಂಚ್
Zoho Launches Arattai App: ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜೋಹೋ ಅರಟ್ಟೈ ಫಾರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು API ಆಧಾರಿತ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು 10 ಲಕ್ಷ ಮೆಸೇಜ್ ಉಚಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : October 4, 2026 at 8:56 AM IST
Zoho Launches Arattai App: ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಜೋಹೋ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ತಂದಿದ್ದ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 'ಅರಟ್ಟೈ' ಆ್ಯಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗಾಗಿ "ಅರಟ್ಟೈ ಫಾರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್" ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಚಿತ ಆ್ಯಪ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅರಟ್ಟೈ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಲು ಅರಟ್ಟೈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೋಹೋ ಚೀಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
The Arattai-for-Business app is live. This app allows businesses to communicate with customers. Along with it, we are also launching the Arattai Business Platform to integrate your business software and automation systems with Arattai. The Arattai Business Platform is free for government and public services like Railways. We are working on those integrations right now. In addition, for healthcare and educational institutions, we give a free allowance of 1 milllion messages per month.— Sridhar Vembu (@svembu) October 2, 2026
ರೈಲ್ವೆ ತರಹದ ಸರ್ಕಾರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಜೊತೆಗೆ 'ಅರಟ್ಟೈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್' ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಆ್ಯಪ್ಗಿಂತ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಏನು ಲಾಭ? ಇದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಪ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಡೌಟ್ ಕೇಳಲು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಆಟೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
ಚಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕ, ಆರ್ಡರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡಬಹುದು. "ಅಂಗಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್?" ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಪ್ ಓಡಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಟಪ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೂ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಅರಟ್ಟೈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಲಾಭ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಆ್ಯಪ್ಗಿಂತ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು API ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಂ ಜೊತೆಗೆ ಅರಟ್ಟೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಲ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಈ ಆ್ಯಪ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ. ಆ್ಯಪ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೂಸರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಲು API ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಜೋಹೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಚಿತ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮೆಸೇಜ್ ಉಚಿತವಾಗಿರಲಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತವೇ ಅರಟ್ಟೈ? ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರೈವಸಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಅರಟ್ಟೈ ಫಾರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಗಳು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಂಪನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜೋಹೋಗೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಇದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಲವು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅರಟ್ಟೈ ಫಾರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದೇ ಸಲ 5 ಸಾಧನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೆಸೇಜ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಸಿಂಕ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಸಾಧನದಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಬಹುದು.
'ಅರಟ್ಟೈ': ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ 'ಜೋಹೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಪ್ ಇದು. 2021ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರು. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರಟ್ಟೈ ಬಂತು. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ 'ಅರಟ್ಟೈ' ಪದದಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಸರಳ ಮಾತುಕತೆ ಅಥವಾ 'ಚಾಟ್' ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ.