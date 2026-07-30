ETV Bharat / technology

ಸ್ವದೇಶಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್​ 'ಅರಟ್ಟೈ'ಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ​ ಫೀಚರ್​: ಫೇಕ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆಧಾರ್‌ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್​!

Zoho Arattai Features: ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಫೇಕ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳ ಬೆದರಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಇನ್‌ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 'ಅರಟ್ಟೈ' ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

MADE IN INDIA CHATTING APP ARATTAI ZOHO ARATTAI AADHAAR VERIFICATION ZOHO ARATTAI
ಸ್ವದೇಶಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್​ 'ಅರಟ್ಟೈ'ಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ​ ಫೀಚರ್​ (Image Credit- ANI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 30, 2026 at 10:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Zoho Arattai Features: ಜೊಹೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ತ್ವರಿತ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್​ ಕಾಲ್​ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 'ಅರಟ್ಟೈ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಫೇಕ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೆಯಂತಹ (Impersonation) ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊರತಂದಿದೆ.

ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳು:

  • ಪರ್ಮೆನೆಂಟ್​ ಗ್ರೀನ್​ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಪ್ಶನಲ್​. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಾಗಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್​ 'ಗ್ರೀನ್​ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್​ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್' ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗುರುತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಇತರರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
  • ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು: ಬಳಕೆದಾರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು (ಆಧಾರ್ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳು). ಇದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಆಧಾರ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅರಟ್ಟೈ ವೇದಿಕೆ ತನ್ನ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್​ ಹೇಗೆ?: ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 'ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್​' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್​ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್‌ಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅರಟ್ಟೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಕೌಂಟ್​ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್​ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು 'ಬ್ಲ್ಯೂ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್' ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 'ಗ್ರೇ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್' ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ನಕಲಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅರಟ್ಟೈನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅರಟ್ಟೈ' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಉದ್ದೇಶಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂದೇಶ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 10 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

"ಆಧಾರ್ ವರಿಫಿಕೇಶನ್​ ಲೇಯರ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪೀರ್-ಟು-ಪೀರ್ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅರಟ್ಟೈನ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೆರಿ ಜಾನ್ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಪೀರ್-ಟು-ಪೀರ್ (P2P) ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ವರ್‌ಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (ಅಥವಾ ಸಾಧನಗಳ) ನಡುವಿನ ನೇರ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ..: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ WhatsApp ಅಥವಾ Arattai ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನೇರ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್​ ಕಾಲ್​ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು 'ಪೀರ್-ಟು-ಪೀರ್' ಸಂವಹನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪುಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ 'ಅರಟ್ಟೈ' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಡ್​ ಕ್ಲೌಡ್ ಚಾಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಸ್​: ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಐಕ್ಲೌಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಚಾಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

'ಹೈಡ್​ ಫೋನ್ ನಂಬರ್​' ಫೀಚರ್​: ಪಬ್ಲಿಕ್​ ಗ್ರೂಪ್​ಗೆ ಸೇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್​! ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

TAGGED:

MADE IN INDIA CHATTING APP
ARATTAI
ZOHO ARATTAI AADHAAR VERIFICATION
ZOHO ARATTAI
ZOHO ARATTAI FEATURES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.