ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೂ UPI ಪವರ್: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೂ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾರಿ, ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ!!
Zimbabwe UPI India: ಭಾರತದ UPI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇಶೀಯ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ NPCI ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರೊಳಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
Published : October 12, 2026 at 7:26 AM IST
Zimbabwe UPI India: ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಯುನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (UPI) ಈಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ದೇಶವು ಭಾರತದ UPI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಯೋಜನೆ?: ಇಂಡಿಯಾ ನರೇಟಿವ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯು NPCI ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NIPL) ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. NIPL ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿದೇಶಿ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು UPI ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಮನಿ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪದರದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯ ದೇಶೀಯ ರೈಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಜಾನ್ ಮುಷಯವನ್ಹು ಅವರು ಈ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ದೇಶೀಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಖಾತೆಗೆ ನೇರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ರವಾನೆ ಲಿಂಕ್ಗಳು ನಂತರ ಬರಬಹುದು. NIPL ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರೊಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಮುಷಯವನ್ಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 2025 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 23.8 ಕೋಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮನಿ ಸುಮಾರು 87 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ಸುಮಾರು 1.1 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಜನರು ಕಳುಹಿಸುವ ಹಣವೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರ ಒಳಹರಿವು 2.45 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಇದು 2.15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು. ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 6.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಲಾ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಡಾಲರ್ಗಳು ಮನೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಯುಪಿಐನಿಂದ ಹೇಗೆ ಲಾಭ?: ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪ-ಸಹಾರನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ 200 ಡಾಲರ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವು 2025 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು. ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ಸುಮಾರು 6.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಯು 3 ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ (SADC) ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ವೆಚ್ಚವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಹಣವು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತದ UPI ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಪಾವತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ UPI ಸುಮಾರು 49 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ 84 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು UPI ಮೂಲಕವೇ ನಡೆದಿದೆ.
ಆಫ್ರಿಕಾದಾದ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿ: ಘಾನಾ, ಉಗಾಂಡಾ, ರುವಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಈಗಾಗಲೇ NPCI ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ. ಮೊದಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
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