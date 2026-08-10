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ಮೆಟಾಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿಯಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಕಾನೂನೇ ಮುಖ್ಯ!

Meta India Law:ಮೆಟಾಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಟಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಮೆಟಾಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 9:41 AM IST

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Meta India Law: ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು, ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದೈತ್ಯ ಮೆಟಾ ಜೊತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳು ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಅಲ್ಗಾರಿದಂಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು. ಬದಲಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿಷಯ ನೀತಿಗಳು, ಜಾರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಆಡಳಿತವು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಹೊರಗಿರುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರ ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಷಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮೆಟಾಗೆ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಣತಿ ಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳ ಉತ್ತಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

CSAM ಮತ್ತು ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು: ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. CSAM ಇರುವಿಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮೆಟಾ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಗಳ ಬದಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ರಮ ಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ವಿಷಯವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪಾಗಿ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು "ಮಾನವನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ" ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೃತಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿಷಯದ ಮರುಕಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರು-ವಿತರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮೆಟಾ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.

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