ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ 'ನೈಟ್+ ರಾಣಿ' ಸ್ಕೂಟಿ! ‘ಮಹಿಳೆಯರಿಗೇ ಅಂಕಿತ’ ಎಂದ ಕಂಪನಿ!!
Women's Day Special Scooty: ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಝೆಲ್ಲೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 100 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ "ನೈಟ್+ರಾಣಿ" ಎಡಿಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : March 10, 2026 at 9:30 AM IST
Women's Day Special Scooty: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಝೆಲ್ಲೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ "ನೈಟ್+ ರಾಣಿ" ಎಂಬ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂಕಿತವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 69,990 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ 999 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಡಿಸೈನ್ ವಿವರಗಳು: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಈ "ಝೆಲ್ಲೊ ನೈಟ್+ ರಾಣಿ" ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟಿಯು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಸ್, ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಪಾಸ್ಟಲ್ ಪಿಂಕ್ ಬಾಡಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹೊರತಾಗಿ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ "ನೈಟ್+" ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ನೈಟ್+ ರಾಣಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಝೆಲೋದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (zeloelectric.in) ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಆಸಕ್ತರು ಅದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಟರಿ, ರೇಂಜ್: ಕಂಪನಿಯು ಈ "ನೈಟ್+" ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು 1.8 kWh ಪೋರ್ಟಬಲ್ LFP ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ 5A ಹೋಮ್ ಪವರ್ ಸಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 2.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 80 ಪ್ರತಿಶತ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 1.5 kW ಮೋಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಫಾಲೋ-ಮಿ-ಹೋಮ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಝೆಲ್ಲೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SLSR ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ Zoop, Knight, Zaeden ಮತ್ತು Zaeden+ ಆಗಿವೆ.
