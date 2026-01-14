ETV Bharat / technology

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್​​ ಲಗ್ಗೆ: ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 56,551ರೂ.!!

Cargo E scooter Facelift India: ಕಾರ್ಗೋ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್‌ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್​ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ZELIO LOGIX CARGO ESCOOTER FACELIFT CARGO ESCOOTER FACELIFT FEATURES 2026 LOGIX ELECTRIC CARGO SCOOTER CARGO ESCOOTER FACELIFT PRICE
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್​​ ಲಗ್ಗೆ! (Photo Credit- Zelioebikes)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 14, 2026 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cargo E scooter Facelift India: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಝೆಲಿಯೊ ಇ-ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಗೋ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ 2026ರ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು 56,551ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು 150 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಪೇಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್​ ದೈನಂದಿನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಗಿಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಸಬ್​ಅರ್ಬನ್​-ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ, ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್, ಸುಧಾರಿತ ಸವಾರಿ ಸೌಕರ್ಯ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

2026 ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆನ್ - ರೋಡ್ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಗೋ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ 2026 ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಗ್ರೇ, ವೈಟ್​, ಗ್ರೀನ್​, ಗ್ರೀನ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮತ್ತು ರೆಡ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​. ಈ ಸ್ಕೂಟಿ 90/90-12 ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು 90/100-10 ಹಿಂಭಾಗದ ಟೈರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ - ಲೋಡೆಡ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರೀ ಹೊರೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ - ಥೆಫ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ-ಬೆಸ್ಟ್​ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಅನ್‌ಲಾಕ್, ಸೈಡ್-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ವಾಹನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವಾಹನ ಖಾತರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾತರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

2021ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಜೆಲಿಯೊ ಇ - ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 72,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 1,00,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿ 20 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 337 ಮಳಿಗೆಗಳ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಆಪಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್​: ಈಗ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತ ವಿಡಿಯೋ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್​!

TAGGED:

ZELIO LOGIX CARGO ESCOOTER FACELIFT
CARGO ESCOOTER FACELIFT FEATURES
2026 LOGIX ELECTRIC CARGO SCOOTER
CARGO ESCOOTER FACELIFT PRICE
CARGO E SCOOTER FACELIFT INDIA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.