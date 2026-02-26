ETV Bharat / technology

ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್​ ಇಲ್ಲದೇ ನೋಡಬಹುದು ವಿಡಿಯೋ, ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ ಪ್ಲೇ ಸಹ ಲಭ್ಯ

YouTube Premium Lite Plans: ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಇಂಟರ್ನೆಟ್​ ಇಲ್ಲದೇ ನೋಡಬಹುದು ವಿಡಿಯೋ, ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ ಪ್ಲೇ ಸಹ ಲಭ್ಯ (Photo Credit: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 26, 2026 at 11:19 AM IST

YouTube Premium Lite Plans: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು. ಬಳಕೆದಾರರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಎರಡು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಚಂದಾದಾರರು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಫೀಚರ್​ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಸಂದರ್ಶನ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಸಹ ಸೌಂಡ್​ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪೂರ್ಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು: ಇದಲ್ಲದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಈಗ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು Wi-Fi ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೇವ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಫರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಯೋಜನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ನವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಇನ್ನೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು-ಮುಕ್ತ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ-ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್‌ನಂತಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು YouTube ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹89 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫುಲ್​ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹149 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ₹1,490 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆ ₹299 ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹219 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್‌ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

