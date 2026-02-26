ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ನೋಡಬಹುದು ವಿಡಿಯೋ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಸಹ ಲಭ್ಯ
YouTube Premium Lite Plans: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : February 26, 2026 at 11:19 AM IST
YouTube Premium Lite Plans: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳು. ಬಳಕೆದಾರರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಎರಡು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಚಂದಾದಾರರು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಸಂದರ್ಶನ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಸಹ ಸೌಂಡ್ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪೂರ್ಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳು: ಇದಲ್ಲದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಈಗ ಆಫ್ಲೈನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು Wi-Fi ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಫರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಯೋಜನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ನವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ಇನ್ನೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು-ಮುಕ್ತ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ-ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ನಂತಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು YouTube ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹89 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹149 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ₹1,490 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆ ₹299 ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹219 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಟ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಓದಿ: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಂದೇ ರಕ್ತದಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೋಳಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿದೇಯಾ ಈ ‘ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್’?