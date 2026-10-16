ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್: ನೀವು ಕೇಳುವ ಹಾಡು ಅಸಲಿಯೋ ಅಥವಾ AI ಸೃಷ್ಟಿಯೋ? ತಿಳಿಯಿರಿ ಹೀಗೆ..
YouTube Music AI Labels Update: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಐನಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಫುಲ್ಲಿ ಜೆನ್ ಏಐ, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಜೆನ್ ಏಐ, ನೋ ಜೆನ್ ಏಐ ಎಂಬ ಮೂರು ಹೊಸ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : October 16, 2026 at 10:20 AM IST
YouTube Music AI Labels Update: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಾಯಕರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ AI ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಒಡೆತನದ ಪ್ರಮುಖ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ (YouTube Music) ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಜೆನೆರೇಟಿವ್ AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ 'AI ಲೆಬಲ್ಸ್' (AI Labels) ಅನ್ನು ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ನಿಂದಾಗಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ತಾವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಹಾಡನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ AI ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.
ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ AI ಲೆಬಲ್: ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸುಧಾರಿತ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಟೂಲ್ಗಳ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೇಜ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ AI ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ಕೆಟಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಫುಲ್ಲಿ ಜೆನ್ AI (Fully Gen AI): ಈ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು (AI Tools) ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಜೆನ್ AI (Partly Gen AI): ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕಲಾಕಾರ ಅಥವಾ ಗಾಯಕ ತನ್ನ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ AI ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಇನ್ನುಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಹಾಡಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಈ ಲೇಬಲ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ನೋ ಜೆನ್ AI (No Gen AI): ಕೇವಲ ಪಿಚ್-ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆಟೋ-ಟ್ಯೂನ್ (Auto-Tune) ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಪ್ಪಟ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಬಲ್ಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಡಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಲೇಬಲ್ಗಳು ಕೇವಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಪ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ (YouTube) ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ (Apple Music) ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 'ಮೇಡ್ ವಿತ್ AI' ಲೇಬಲ್ ತರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪಾಟಿಫೈ (Spotify) ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂಲದ ಡೀಜರ್ ಮತ್ತು ಟೈಡಲ್ನಂತಹ ಆಪ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ AI ನಿರ್ಮಿತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ ರಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಆದರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಬದಲು 'ಪಾರದರ್ಶಕತೆ'ಗೆ (Transparency) ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ AI ಬಳಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಡಿನ ಮಾನಿಟೈಸೇಶನ್ (ಆದಾಯ) ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಕಂಪನಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಆಫೀಶಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಷ್ಟ್ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೌಂಡ್ಟ್ರಾಕ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ 'ಡ್ರೀಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್' (Dream Track) ನಂತಹ AI ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
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