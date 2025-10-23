ETV Bharat / technology

ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್​ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್​ ಟೂಲ್​! ನಿಮ್ಮ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!

Youtube Deepfake Detection Tool: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ‘AI ಲೈಕ್‌ನೆಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್​ ಟೂಲ್​’ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್​ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್​ ಟೂಲ್​ (Photo Credit- Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 23, 2025 at 7:49 AM IST

2 Min Read
Youtube Deepfake Detection Tool: ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಸ AI ಟೂಲ್​ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು "AI ಲೈಕ್‌ನೆಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಟೂಲ್". ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದು ಅಸಲಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ AI ಪರಿಕರವು.. ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ಬಳಸಿ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಂದರೆ, ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಮುಖವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆ ಈ ಹೊಸ AI ಪರಿಕರವು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ "AI ಲೈಕ್‌ನೆಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಟೂಲ್" YouTube ಸ್ವತಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ AI-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಮುಖವನ್ನು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

If you don't find the video harmful, you can archive it to keep a record. (Photo Credit: Screenshot/Creator Insider)

ಈ ಪರಿಕರವನ್ನು ತರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದು!:

  • ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು
  • ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
  • ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಯಾರೂ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಇದರ ಪ್ರವೇಶ​ ಹೇಗೆ?:

  • ಕಂಪನಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು YouTube Partner Programme (YPP) ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
  • ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಆದ್ರೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಆನ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

StepsEssentials
step 1:You must give your consent for the data to be processed (ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು)
Step 2:A government ID card must be submitted (ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು)
Step 3:A video selfie must be uploaded to verify identity (ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು)

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್​ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಪರಿಕರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

You can request that YouTube remove the video. (Photo Credit: Screenshot/Creator Insider)

ಈ ಉಪಕರಣ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?:

  • ಈ ಹೊಸ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ ತಮ್ಮ YouTube Studio → Content ID section ನಲ್ಲಿ - "AI Likeness Detection" ಎಂಬ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಅಲ್ಲಿ YouTube AI ಬಳಸಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು "ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರ"ವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲು ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ನೀವು ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?:

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು:

  1. Remove Request: ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ಗೆ ಮನವಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  2. Archive Request: ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಷಯಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ:

YouTube will flag videos it suspects have used AI. (Photo Credit: Screenshot/Creator Insider)
  • ಈ ಉಪಕರಣವು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
  • ಬಳಕೆದಾರರು "Manage Tool" ವಿಭಾಗದಿಂದ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
  • ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ YouTube 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: OpenAIನಿಂದ ಹೊಸ ಎಐ ಬ್ರೌಸರ್!: ಗೂಗಲ್​ ಕ್ರೋಮ್​ಗೆ ಬೀಳಲಿದೆಯಾ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ?

TAGGED:

YOUTUBE IDENTITY VERIFICATION TOOL
YOUTUBE FAKE VIDEO DETECTION
YOUTUBE AI LIKENESS DETECTION TOOL
YOUTUBE DEEPFAKE PROTECTION
YOUTUBE DEEPFAKE DETECTION TOOL

