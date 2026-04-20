ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್! ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
Youtube Shorts Screen Time: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ "ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್" ಎಂಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : April 20, 2026 at 9:15 AM IST
YouTube Shorts Screen Time: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ ಕುರಿತು ಇರುವ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಶಾರ್ಟ್ ಫೀಡ್ಗಾಗಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ Settingsನಲ್ಲಿ Time Management ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- ನೀವು ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ "Shorts Feed Limit" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಐದು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು 15 ನಿಮಿಷ, 30 ನಿಮಿಷ, 45 ನಿಮಿಷ, 1 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ದೈನಂದಿನ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
- iOS ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ, "0 ನಿಮಿಷಗಳು" ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ Android ಬಳಕೆದಾರರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
- ‘ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್’ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್: ವಯಸ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿರ್ಬಂಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟೈಮ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ನ "ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಂಕ್" ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಆ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ 'ಶಾರ್ಟ್ಸ್' ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮಿತಿಯನ್ನು 'ಶೂನ್ಯ'ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿದರೆ ಅವರು 'ಶಾರ್ಟ್ಸ್' ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Google Family Link: ಗೂಗಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಂಕ್ ಎಂಬುದು ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಉಚಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಸಾಧನದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ChromeOS ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಶಾರ್ಟ್ಸ್' ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಶಾರ್ಟ್-ಫಾರ್ಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವರೂಪವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ AI- ಆಧಾರಿತ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಯೋಜಿಸಿವೆ. ಫೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪರಿಚಯವು ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಸುತ್ತಲಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
