ETV Bharat / technology

ಶಾರ್ಟ್ಸ್​ ಅಡಿಕ್ಟ್​ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್​ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​! ಇದನ್ನು ಆನ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

Youtube Shorts Screen Time: ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ "ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್" ಎಂಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್​ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಶಾರ್ಟ್ಸ್​ ಅಡಿಕ್ಟ್​ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್​ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​! (Image Credit: AFP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 20, 2026 at 9:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

YouTube Shorts Screen Time: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್​ ಫೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ಸ್​ ಫೀಡ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಸಮಯ ಕುರಿತು ಇರುವ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟೈಮ್​ ಲಿಮಿಟ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಟೈಮ್​ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್​ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಶಾರ್ಟ್​ ಫೀಡ್‌ಗಾಗಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

  • ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ Settings​ನಲ್ಲಿ Time Management ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
  • ನೀವು ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ "Shorts Feed Limit" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಐದು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು 15 ನಿಮಿಷ, 30 ನಿಮಿಷ, 45 ನಿಮಿಷ, 1 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ದೈನಂದಿನ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
  • iOS ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ, "0 ನಿಮಿಷಗಳು" ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ Android ಬಳಕೆದಾರರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ‘ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್​’ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಡಲ್ಟ್ಸ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಟೀನೇಜರ್ಸ್​ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್​: ವಯಸ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿರ್ಬಂಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಲಿಮಿಟ್​ ಅನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟೈಮ್ ರಿಮೈಂಡರ್​ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಆದ್ರೆ ಗೂಗಲ್​ನ "ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಂಕ್" ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಆ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ 'ಶಾರ್ಟ್ಸ್' ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮಿತಿಯನ್ನು 'ಶೂನ್ಯ'ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿದರೆ ಅವರು 'ಶಾರ್ಟ್ಸ್' ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Google Family Link: ಗೂಗಲ್​ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಂಕ್​ ಎಂಬುದು ಮಕ್ಕಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಉಚಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಸಮಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಸಾಧನದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ ಮತ್ತು ChromeOS ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಶಾರ್ಟ್ಸ್' ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಶಾರ್ಟ್​-ಫಾರ್ಮ್​ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವರೂಪವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ AI- ಆಧಾರಿತ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಯೋಜಿಸಿವೆ. ಫೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್​ ಪರಿಚಯವು ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಸುತ್ತಲಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.