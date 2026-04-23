ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಈ ‘ಘೋಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್’! ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?
Ghost Cycle: ಸೂರತ್ನ ಯುವಕನೊಬ್ಬ AI ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ‘ಘೋಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್’ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಯಾವರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : April 23, 2026 at 1:42 PM IST
Ghost Cycle: ಭಾರತದ ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂರತ್ ಈಗ 'ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರ'ವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂರತ್ನ ಶಿವಂ ಮೌರ್ಯ ಎಂಬ ನವೋದ್ಯಮಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚಾಲಕರಿಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಚಲಿಸುವ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು 'ಘೋಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
3 ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು 35 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚ: ಶಿವಂ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಲುದಾರ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಅರೋರಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮದ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ₹35,000 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಬೈಸಿಕಲ್ ಕೇವಲ ಆಟಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಸಿಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
'ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್' ಪೆಡಲಿಂಗ್: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ಪೆಡಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ. ಸೈಕಲ್ ಮಾನವ ಕಾಲಿನಂತೆಯೇ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೈಕಲ್ ಚಲಿಸುವಾಗ ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪೆಡಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಖಾಲಿ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಡಲ್ಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು.
AI ಮೋಡ್: ಇದು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ನವೋದ್ಯಮಿ ಶಿವಂ ಮೌರ್ಯ ಯಾರು?: ಶಿವಂ ಮೌರ್ಯ 'ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು 'ಗರುಡ ಎಐ ಬೈಕ್', ಸಿಂಗಲ್-ಟೈರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟ್ ರಿಕ್ಷಾದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೂರತ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಂ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದು. ಸೂರತ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ನವೀನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದರೆ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
