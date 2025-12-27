ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ VF7 ವರೆಗೆ: 2025ರಲ್ಲಿ ಇವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದುನಿಯಾ ಆಳಿದ್ದು ಯಾರು?
Top 5-Electric SUV 2025: 2025ರ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಅನೇಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : December 27, 2025 at 1:37 PM IST
Top 5 Electric SUV 2025: 2025ರ ವರ್ಷವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ PM-E-DRIVE ನಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸುಧಾರಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾದಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳು ಕಾರಣ. ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದವು. ಇವು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಗಳವರೆಗೆ ಇವೆ. ಇದು 2025ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ EV ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ -5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
1. ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್: ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2025 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಅದೇ SUV ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವು 42 kWh ಮತ್ತು 51.4 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಾಗಿವೆ. 42 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 133 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 255 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ 51.4 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 169 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 255 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ "ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್" 420 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ನಿಂದ 510 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 10 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತ DC ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 58 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಮೂಲಕ 10 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 100 ಪ್ರತಿಶತ AC (ಹೋಮ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್) ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
"ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್" ವಿನ್ಯಾಸವು ICE-ಪವರ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ICE-ಪವರ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಬಂಪರ್ಗಳು, ಏರೋ-ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ನಲ್ಲಿ ಏರೋ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ 10.25-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಇದೆ. ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ಲೋಡ್ (V2L) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, ADAS ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೀ ಸೇರಿವೆ. ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 18.02 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24.69 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಿಸೈನ್: ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ (ಗೇರ್ ಲಿವರ್, ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ) ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್, ವಿಶಾಲವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಾಲಕನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ: ಸ್ವದೇಶಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ "ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್" ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು acti.ev ಪ್ಲಸ್ ಇವಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 65 kW ಮತ್ತು 75 kW ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಕಾರು ರಿಯರ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (RWD) ಮತ್ತು ಆಲ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (QWD) ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 65 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವ RWD ರೂಪಾಂತರವು 538 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 75 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವ RWD ರೂಪಾಂತರವು 627 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 75 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವ QWD ರೂಪಾಂತರವು 622 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
RWD ರೂಪಾಂತರವು ರಿಯರ್ ಆಕ್ಸಲ್ನಲ್ಲಿ 235 bhp ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 65 kWh ಮತ್ತು 75 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ ರೂಪಾಂತರವು ಮುಂಭಾಗದ ಆಕ್ಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ 156 bhp ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು 300 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 504 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. QWD ರೂಪಾಂತರವು 6.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 kmph ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಹ್ಯಾರಿಯರ್ EV ವಿನ್ಯಾಸವು ಅದರ ICE ಮಾದರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು EV-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. "ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ" ಡೀಸೆಲ್ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಲಿಸ್ಟಗಳನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಮಲ್ಟಿ-ಝೋನ್ ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೆವೆಲ್ 2 ಎಡಿಎಎಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ, ಪವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೆಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, ರಿಮೋಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೆಬಿಎಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
QWD ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಟರೈನ್ ಮಾಡೆಲ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಬಾನೆಟ್ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಕ್ರೂಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ "ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ" ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 21.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 29.48 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.
3. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಇವಿ 9ಎಸ್ (Mahindra XEV 9S): 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮಾದರಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಇವಿ 9ಎಸ್. ಇದು 7 ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಆಧಾರಿತ ಕಾರು. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಇದು ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ-ಪವರ್ಡ್ 7-ಸೀಟರ್ SUV ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದರಲ್ಲಿ 59 kWh, 70 kWh, 79 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9S 521 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 679 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಯು ಸುಮಾರು 282 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಜನವರಿ 14, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರ ನಂತರ, ವಿತರಣೆಗಳು ಜನವರಿ 23 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ "ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9S" ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 19.95 ಲಕ್ಷ ಇದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ L-ಆಕಾರದ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ LED DRLs, LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತ್ರಿಕೋನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್-ಆಫ್ ಗ್ರಿಲ್, ಪ್ರಕಾಶಿತ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಲೋಗೋ, ಏರೋ-ಶೈಲಿಯ 18-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12.3-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, 540 ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 6-ಸ್ಪೀಕರ್ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, EBD ಜೊತೆಗೆ ABS, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೇರಿವೆ.
ಇದರ 59 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 231 PS ಪವರ್, 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು 521 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 70 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 245 PS ಪವರ್, 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು 600 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 79 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 286 PS ಪವರ್, 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು 679 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 20-80% ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
4. ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿ: ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, "ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿ" ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆಧಾರಿತ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಸ್ಯುವಿ ತರಹದ ನೋಟವನ್ನು ಮತ್ತು 7-ಸೀಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 42 kWh ಮತ್ತು 51.4 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 42 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 404 ಕಿಮೀಗಳ ARAI- ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 51.9 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 490 ಕಿಮೀಗಳ ARAI- ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಫ್ರಂಟ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (FWD) ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 1,60,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 100 kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 39 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 80 ರವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದು 26.62-ಇಂಚಿನ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 8-ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೋಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆಡಿಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳು, 64-ಕಲರ್ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಫುಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಬೀಜ್ ಮತ್ತು ನೇವಿ ಲೆದರೆಟ್ ಸೀಟುಗಳು, ಸರೌಂಡ್ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಪ್ಯಾನ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, 17-ಇಂಚಿನ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಏರೋ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ವೆಹಿಕಲ್-ಟು-ಲೋಡ್ (V2L) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಐ-ಪೆಡಲ್ ಮತ್ತು ರೀಜೆನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್ಗಳು, LED ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ "ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿ" ಬೆಲೆ ರೂ. 17.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 24.49 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.
5. VinFast VF7: ಈ ವರ್ಷದ ಟಾಪ್-5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರು ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ EV ಕಂಪನಿ VinFast ನ "VF7". ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು 5 ಟ್ರಿಮ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ಅರ್ಥ್, ವಿಂಡ್, ವಿಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಸ್ಕೈ, ಸ್ಕೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈ ಕಾರು ಸಿಂಗಲ್-ಮೋಟಾರ್ (ಅರ್ಥ್ ರೂಪಾಂತರ-FWD) ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ (0) ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದು 70.8-75.3 kWh ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ-ಐರನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (LFP) ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್-ಮೋಟಾರ್ FWD ಟ್ರಿಮ್ಗಳು 201 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 310 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಕೈ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿನ ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ ಸೆಟಪ್ 348 bhp ಮತ್ತು 500 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 438 ಕಿ.ಮೀ, ವಿಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 532 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಸ್ಕೈ ಟ್ರಿಮ್ ಹಂತಗಳಿಗೆ 510 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದೆ.
ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12.9-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS, ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೆಂಟಿಲೆಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಪವರ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಲೆದರ್-ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸೇರಿವೆ. VF7 ಮಾದರಿಗಳ ಖರೀದಿದಾರರು ಜುಲೈ 2028 ರವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಾಹನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 20.89 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 25.49 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
