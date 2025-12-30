ChatGPTಯಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಎಐ ಮಿಷನ್ವರೆಗೆ..: ಈ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ ದೇಶದ AI ವಲಯ
Year ender 2025: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(AI) ಕೇವಲ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
Published : December 30, 2025 at 8:55 AM IST
Yearender 2025: 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಘಂಟಾಘೋಷ ಪದವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ AI ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು AI ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಾಗತಿಕ AI ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, AI ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. AI ಸಮ್ಮೇಳನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. AI ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ GitHubನಲ್ಲಿ AI ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದ AI ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:
- ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯ $280 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿದೆ.
- 6 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು AI ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- 1,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಸುಮಾರು 89% ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು AI ಬಳಸುತ್ತಿವೆ.
- 87% ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ AI ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರೇಟಿವ್ AI ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯರು: 2025ರಲ್ಲಿ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3.6 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು GenAI ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು Coursera ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. Google AI ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜನರೇಟಿವ್ AIನಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು.
ChatGPT ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತ ಈಗ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರ ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ChatGPT ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 13.5% ಭಾರತದವರು. ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಸಹ AI ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಏರ್ಟೆಲ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು AI ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಇಂಡಿಯಾಎಐ ಮಿಷನ್: "ಭಾರತದಲ್ಲಿ AI ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ AI ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು" ಎಂಬ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಎಐ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 38,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು GPUಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂಡಿಯಾಎಐ ಮಿಷನ್ನ 7 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭಗಳು:
- ಕೈಗೆಟುಕುವ ಜಿಪಿಯುಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಪವರ್
- ಭಾರತ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು
- AIKosh ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್
- ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್
- ಭವಿಷ್ಯದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
- ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನಿಧಿ
- ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಐ
ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ..: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲಾಭ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಎಐ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026 ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಎಐ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೋಟೋನಿಕ್ AI ಚಿಪ್: 2025 AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ, ಫ್ಲೋರಿಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋನಿಕ್ AI ಚಿಪ್. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚೀನಾದ ಡೀಪ್ಸೀಕ್ ತನ್ನ AI ಮಾದರಿಯ ಅಗ್ಗದ R1 ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ 70% ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿತು.
ಗ್ರೋಕ್ ಅದ್ಭುತ: ಜೆಮಿನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಥಿಂಕ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೆಮಿನಿ 3 ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಮುಂದುವರಿದ ತಾರ್ಕಿಕತೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ XAI ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಗ್ರೋಕ್ ಎಂಬ AI ಬಾಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ Xನಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಟ್ವೀಟ್ಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೂ ಸಹ ರಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವೀಸಸ್(AWS) ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೋವಾ 2.0 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಮೇಜ್, ವಿಡಿಯೋಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಮಲ್ಟಿಮೋಡಲ್ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಮಾದರಿಗಳ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಡೀಪ್ಸೀಕ್ ಸಂಚಲನ: ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಡೀಪ್ಸೀಕ್ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಡೀಪ್ಸೀಕ್-R1 ಎಂಬ ಅದರ ಲಾರ್ಜ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ (LLM) AI ವಲಯವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಇದು ಚೈನ್ ಥಿಂಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ AI ನ LeChat ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸಾವಿರ ಪದಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ AI ಕ್ರಿಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು AI ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಗಳು AI ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ಇದು.
ಜೆಮಿನಿ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಮನುಸ್ AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್: ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಅಟಾನಾಮಸ್ AI ಏಜೆಂಟ್ 'ಮನುಸ್' ಮಾನವರ ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜೆಮಿನಿ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದವು. ಇದು ವಿಜನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರೋಬೋಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಮೆದುಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಬಲ್ಲ 'ಸೂಪರ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ AI' ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. UCLA, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ A&M ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ AI ಚಿಪ್, ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಾ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಇದು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
GPT 5, ಜೆಮಿನಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್: ಆಂಥ್ರೊಪೊನಿಕ್ಸ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಟಾನಾಮಸ್, ಮಲ್ಟಿ-ಥ್ರೆಡ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ 4 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ಓಪಸ್ 4 ಮತ್ತು ಸಾನೆಟ್ 4 ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಗೂಗಲ್ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಜೆಮಿನಿ 2.5 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಅವುಗಳು ಸುಧಾರಿತ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬಹು-ಮಾದರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಡೀಪ್ ಥಿಂಕ್ನಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬಹು-ಮಾದರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಓಪನ್ಎಐ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿ ಜಿಪಿಟಿ-5 ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು.
ಓಪನ್ಎಐ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ನಿ: ಓಪನ್ಎಐ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ತಾರ್ಕಿಕತೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸಂದರ್ಭ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಪಿಟಿ 5.2 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ತಿಂಗಳು ಓಪನ್ಎಐ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಓಪನ್ಎಐನ ಸೋರಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನರೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ನಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಫಿಜಿಕಲ್ AI ಶಕ್ತಿ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಭೌತಿಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರೋಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು ಅದು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ನಡೆಯಬಲ್ಲ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಟೆಸ್ಲಾದ ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಓಮ್ನಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ AI ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ವರ್ಸ್ನಂತಹ ಏಜೆಂಟ್ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರೋಬೋಟ್ಗಳಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
