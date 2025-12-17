2025ರ ಹಿನ್ನೋಟ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಐ, ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಧಿಪತ್ಯ!
Yearender 2025: ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್, 200MP-ಟೆಲಿಫೋಟೋ, ಮಲ್ಟಿಮೋಡಲ್ AI ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ದಾಖಲೆಯ ಜಿಗಿತವು 2025 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Yearender 2025: 2025 ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವರ್ಷ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಶೇ. 1.5 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದು 1.25 ಬಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ (IDC ನವೆಂಬರ್ 2025 ವರದಿ). ಚೀನಾದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿರತೆ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಈಗ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿವೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋಗಳು, 8K ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಜನರೇಟಿವ್ AI ಟೂಲ್ಸ್ನಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಾಪ್-4 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2025ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೇಟಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (IDC) ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಾಗಣೆಗಳು 2025 ರಲ್ಲಿ 1.5% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದು 1.25 ಬಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಾಗಣೆಗಳು 6.1% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 147 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 20% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
48 ಮಿಲಿಯನ್ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟ: 2025ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. 48 ಮಿಲಿಯನ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು (ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4.3% ಬೆಳವಣಿಗೆ). ಆಪಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಐಫೋನ್ 16 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಏರ್ ದಾಖಲೆಯ 16% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿವೋ ಸತತ ಏಳನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ OPPO ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊಟೊರೊಲಾ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 52.4% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ಆಪಲ್ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25.6% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: Samsung Galaxy Z TriFold (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2025 ರಂದು ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ) ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ತ್ರಿ-ಫೋಲ್ಡಬಲ್ (ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಡಿಚಬಹುದಾದ) ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬೃಹತ್ 10-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅತಿ ತೆಳುವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅತಿ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
- Nubia Flip 3: (ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ): 6.9-ಇಂಚಿನ ಮೇನ್ ಮತ್ತು 4-ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, MediaTek Dimensity 7400X, Android 15. 2026 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- Huawei Nova Flip S: (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2025 ರಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ): 6.94-ಇಂಚಿನ ಮೇನ್ + 2.14-ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, HarmonyOS 5.1, 66W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ 60 ಅಲ್ಟ್ರಾ: 7-ಇಂಚಿನ 1.5K 165Hz ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು 4-ಇಂಚಿನ 3000 ನಿಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್, 16GB ವರೆಗೆ RAM, ಮೋಟೋ AI 2.0 ಹೊಂದಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ AI ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 2025 ರಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ.
- Samsung Galaxy S25 Ultra: ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಯ್ಸ್, ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಲ್ಟಿಮೋಡಲ್ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಇಮೇಲ್ಗಳು, URL ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳು/ಮೇಲ್ಗಳು/ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
- Xiaomi 15 Ultra: ಜನರೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್, ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಇಮೇಜ್ ಎಕ್ಸಪೆಂಡ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಮೂವಬಲ್, ಶಾರ್ಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು AI ಟೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
- OnePlus 15 / OnePlus 13: OnePlus AI ಸೂಟ್ - AI Summary, AI Writer, AI Reply, AI VoiceScribe ಜೊತೆಗೆ "ಪ್ಲಸ್ ಕೀ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ AI ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- Galaxy Z Fold7: ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್, ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್, ಜೆಮಿನಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಕೇಳಬಹುದು.
200MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಯುಗ:
- iPhone 17 Pro Max: ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಟೆಟ್ರಾಪ್ರಿಸ್ಮ್ ವಿನ್ಯಾಸ, 56% ದೊಡ್ಡ ಸೆನ್ಸಾರ್, 200 mm ಫೋಕಲ್ ಉದ್ದ, 8x ಆಪ್ಟಿಕಲ್-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೂಮ್ (16x ಒಟ್ಟು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಶ್ರೇಣಿ) ಹೊಂದಿದೆ.
- OPPO Find X9 Pro: 50+50+200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೆಟಪ್, 9.6x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಕಿಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್, 21 mm ಟ್ರೂ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, 4K ಮೋಷನ್ ಫೋಟೋ (ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಪಷ್ಟ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು) ಹೊಂದಿದೆ.
- Samsung Galaxy S25 Ultra: 200+50+50+10 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ವಾಡ್ ಸೆಟಪ್, 100x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್, 8K 30fps ವಿಡಿಯೋ ಹೊಂದಿದೆ.
- Vivo X300 Pro: 200MP ZEISS APO ಟೆಲಿಫೋಟೋ, IP68+IP69, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
- Xiaomi 15 ಅಲ್ಟ್ರಾ: 1 ಇಂಚಿನ 50MP ಸೋನಿ LYT900 ಮೇನ್, 200MP ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ HP9 100mm ಟೆಲಿಫೋಟೋ, 8K 30fps, 1920fps ಸ್ಲೋ-ಮೊಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
- Google Pixel 10 Pro: 100x Pro Res Zoom, 8K ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೋಚ್ (ಜೆಮಿನಿಯಿಂದ ದೃಶ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು) ಹೊಂದಿದೆ.
- Realme GT 8 Pro: ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (ಗೋಳಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಆಯತಾಕಾರದ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು), 200MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊಂದಿದೆ.
- OnePlus 13: 50MP ಸೋನಿ LYT-808 ಮೇನ್ + 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ + 50MP LYT-600 3x ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಹೊಂದಿದೆ.
- iQOO: 50 MP ಸೋನಿ IMX921 ಮೇನ್ + 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ + 50MP 3x ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ಗಳು (2025): 2025ರಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.
- Infinix GT 30 (ಆಗಸ್ಟ್ 8): ರೂ.11,499 ರಿಂದ ರೂ.19,499
- Realme P4 5G (ಆಗಸ್ಟ್ 20): ರೂ. 17,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ.
- Moto G67 ಪವರ್ (ನವೆಂಬರ್ 20): ರೂ. 14,999-15,999
- Samsung Galaxy A17 5G (ಆಗಸ್ಟ್ 29): ರೂ. 18,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ.
- Moto G96 5G (ಜುಲೈ 9): ರೂ.17,999
- Samsung Galaxy M36 (ಜೂನ್ 27): ರೂ. 14,000-22,000
Galaxy A17 5G ಸಾಧನಗಳು ಒಂದನ್ನು ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ 5 MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, 50 MP ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ 13 MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
Samsung Galaxy A17 5G (Samsung): 2025 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಲ್ಟಿಮೋಡಲ್ AI, 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ವಿವಿಧ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
