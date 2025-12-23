ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ: 2025ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಆವರಿಸಿದೆ AI
Yearender 2025: 2025ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವರೀತಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
Published : December 23, 2025 at 11:09 AM IST
Yearender 2025: 2025ನೇ ವರ್ಷವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವು ಸರಳ ಆದರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಜನರು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚುರುಕಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 2025ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು 5ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯು ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ AI ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿವೆ, ಈ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಂದಿದೆ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಈ ವಿಶೇಷ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಉದಯ: ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. 5G ವೇಗವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಕಡಿಮೆ ಸುಪ್ತತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ (IoT) ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಂತಹ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು AI ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಜನರೇಟಿವ್ AI ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚಿಸಬಹುದು, ಕೋಡ್ ಬರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಭಾರತವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ?
ಆರೋಗ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಐ ಮಾಯೆ!
ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ (ಇ-ಸಂಜೀವಿನಿ): 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವೈದ್ಯರ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇ-ಸಂಜೀವಿನಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದವರು ಹತ್ತಿರದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.
ಜನರೇಟಿವ್ AI: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು AI - ಆಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ AI-ಚಾಲಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ $1 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಐಡಿ ರಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್: ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಊಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿವೆ. ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
AI ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬರಹಗಾರರು: AI ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಯ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ (ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ) ಅನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವುಗಳು ಶೇ 30 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರರೋಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ಗಳನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವೈದ್ಯರು ಕಾಗದಪತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಬದಲು ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆ: ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನಗಳು ವೃದ್ಧರ ಆರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸಿವೆ. ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಬಿಟ್ನಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಆರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ರಿಯಲ್- ಟೈಂನ ಅಲರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 3D ಪ್ರಿಂಟ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ 3D ಪ್ರಿಂಟ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಕ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 3D ಪ್ರಿಂಟ್ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಔಷಧ: ಈ ಔಷಧವು ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಬದಲು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಳೆ, ನರ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯು ಕೋಶಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ:
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ): ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಕೃಷಿಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಲು, ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು AI ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿ ಇಂಡಿಯಾ AI ಮಿಷನ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಿಸಾನ್ ಇ - ಮಿತ್ರ: ಇದು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಾಟ್ಬಾಟ್ 11 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿದಿನ 20,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದು 92 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೀಟ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೀಟ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇದು AI ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಳಸತ್ತದೆ. ಇದು ರೈತರು ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಕೀಟಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು 61 ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ಇದಕ್ಕಾಗಿ AI ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ!
ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್: ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಲಗಳು, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
AI-ಆಧಾರಿತ UPI ಸಪೋರ್ಟ್: NPCI ಯ AI-ಆಧಾರಿತ UPI ಬೆಂಬಲವು ವಿಫಲವಾದ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವಾದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
IoT-ಆಧಾರಿತ UPI ಪಾವತಿಗಳು: UPI ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೇ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣ: ಮುಖ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್-ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಧಾರ್-ಆಧಾರಿತ ಫೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್: UIDAIಯ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್-ಮೈಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
AI-ಪವರ್ಡ್ ಫ್ರಾಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್: AI ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರು ಜಟಿಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಕಾಸು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ವಿನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ವಿನ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಐ ಉಪಯೋಗ:
ಭಾರತ್ನೆಟ್: ಭಾರತ್ನೆಟ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಆರೋಗ್ಯ, ಇ-ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಇ-ಆಡಳಿತದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರ - ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತ್ ನಿಧಿ (DBN): ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತ್ ನಿಧಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ನೆಟ್ ಅಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು, ಆಡಳಿತ, ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೂಲಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ: 2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ AI-ಪವರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು. AI ಅವಲೋಕನ, AI ಮೋಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೆಮಿನಿ 3, ವಿಜುವಲ್ ಸರ್ಚ್, ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ AI ಸರ್ಚ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿದವು. ಭಾರತವು ಈ AI-ಪವರ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು ಸೌಕರ್ಯ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. AI-ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದವು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ಗಳು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದವು, CCTV ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ತ್ವರಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದವು, Wi-Fi ಓವನ್ಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಕೆ ವಸ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೆ ಶೈಲಿಯ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವು.
2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವು ಮೌನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. AI-ಪವರ್ಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನೆಗಳವರೆಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜೀವನವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಿವೆ. ಮಾನವರು ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹುದುಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ.
