2025ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸಾಧನೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆ!
Year ender 2025: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದ CMS-03 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯವರೆಗೆ 2025 ಇಸ್ರೋಗೆ ಸಾಧನೆಗಳ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು.
Published : December 28, 2025 at 8:01 AM IST
Yearender 2025: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) 2025 ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ SPADEX ಮಿಷನ್ ಡಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಇದು ತನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸೋಣ.
1. SPADEX ಡಾಕಿಂಗ್, ಅನ್ಡಾಕಿಂಗ್: ಇಸ್ರೋ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 16 ರಂದು ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ SPADEX ಮಿಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಮೊದಲ ಡಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಇಂತಹ ಮುಂದುವರಿದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಡಾಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ರೋ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2024ರ ರಾತ್ರಿ 10 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. ಈ SPX SDX01 (ಚೇಸರ್) ಮತ್ತು SDX02 (ಟಾರ್ಗೆಟ್) ಎಂಬ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು PSLV-C60 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಅವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ 470 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಮರಳಿದವು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೇನ್ಸಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಗುರುತಿಸಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡವು. ಅದರ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಂದು ಡಿ-ಡಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ SPX 01 ಮತ್ತು SDX 02 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಡಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ 20 ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರ ರಾತ್ರಿ 8:20 ಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಉಡಾವಣೆ ಏಕೆ?: ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸುವ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತರುವ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಡಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅನ್ಡಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ಚಂದ್ರನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದಂತಹ ಇಸ್ರೋದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
2. ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 100ನೇ ಉಡಾವಣೆ: 2025 ಜನವರಿ 29ರಂದು, ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ 100ನೇ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಉಡಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಉಪಗ್ರಹ NVS-02 ಅನ್ನು GSLV-F15 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ NVS-02 ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಉಪಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು 2,250 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಇದು ಏಕೆ?: ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಭೌಗೋಳಿಕ, ವೈಮಾನಿಕ, ಸಮುದ್ರ.. ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್-ಆಫ್-ಥಿಂಗ್ಸ್ (IoT) ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಈ 2,250 ಕೆಜಿ NVS-02 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ NVS-02 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಇಸ್ರೋ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ವಿಫಲವಾದವು. ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಥ್ರಸ್ಟರ್ಗಳು (ಎಂಜಿನ್ಗಳು) ಉರಿಯಲು ವಿಫಲವಾದುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಘೋಷಿಸಿತು.
3. ಸೆಮಿ-ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಹಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್: ಇಸ್ರೋ ಮಾರ್ಚ್ 28, 2025 ರಂದು 2000 kN ಸೆಮಿ-ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ (SE2000) ಪವರ್ಹೆಡ್ನ ಮೊದಲ ಹಾಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೋದ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ?: ಇದು LVM3 ರಾಕೆಟ್ (ಮೂರು-ಹಂತದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ) ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ (LOX) ಮತ್ತು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ದಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನ್ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ (NGLV) ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
4. PSLV-C61/EOS-09 ಮಿಷನ್: ಇದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಇಸ್ರೋದ 101 ನೇ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮೇ 18, 2025 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಉಡಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, PSLV-C61 ರಾಕೆಟ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಉಪಗ್ರಹ, ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ EOS-09 (RISAT-1B) ಅನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ಆದರೆ ರಾಕೆಟ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದವು. ಎರಡನೇ ಹಂತದವರೆಗೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 3 ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಿಷನ್ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಘೋಷಿಸಿತು.
ಈ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು?: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇಶದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಸ್ರೋ ಈ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಸುಧಾರಿತ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. EOS-09 ಎಂಬುದು ಗಡಿ ಕಣ್ಗಾವಲು, ಕೃಷಿ, ಕಾಡುಗಳು, ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
5. ಆಕ್ಸಿಯಮ್-4 ಮಿಷನ್: ಭಾರತದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದರು. ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 25, 2025 ರಂದು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ನಾಸಾದ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:01 ಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಆಕ್ಸಿಯಮ್-4 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ, ಇತರ ಮೂವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ISS (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ) ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಶುಕ್ಲಾ ಐಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಹೋದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು 634ನೇ ಗಗನಯಾತ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅವರು 41 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ. 1984 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಸೋಯುಜ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಶುಕ್ಲಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯರಾದರು.
ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಪೆಗ್ಗಿ ವಿಟ್ಸನ್ (ನಾಸಾ ಹಿರಿಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ), ಸ್ಲಾವೋಸ್ಜ್ ಉಜ್ನಾನ್ಸ್ಕಿ-ವಿಸ್ನಿಯೋವ್ಸ್ಕಿ (ಪೋಲೆಂಡ್) ಮತ್ತು ಟಿಬೋರ್ ಕಾಪು (ಹಂಗೇರಿ) ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಪೆಗ್ಗಿ ವಿಟ್ಸನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಶುಕ್ಲಾ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕುರಿತು 18 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರ ತಂಡವು ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:01 ಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು.
ಮಿಷನ್ ಉದ್ದೇಶ: ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಭಾರತ, ಪೋಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಹಂಗೇರಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ISS) ಖಾಸಗಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಭಾರತ, ಪೋಲೆಂಡ್, ಹಂಗೇರಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 31 ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇಸ್ರೋ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತು.
'ಆಕ್ಸಿಸ್-4' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನವು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೋದ 'ಗಗನಯಾನ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಈ 'ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಮಿಷನ್ 4'ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅವರು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಅನುಭವ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ISS ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಗನಯಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗಗನಯಾನ ಎಂದರೇನು?: ಗಗನಯಾನ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮಾನವಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ISRO ಮೂರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು 400 ಕಿ.ಮೀ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ (LEO) ಕಳುಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 'ಗಗನಯಾನ' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ 'ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಮಿಷನ್ 4' ಪ್ರಯಾಣವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
6. NISAR ಮಿಷನ್: ಭಾರತ ಮತ್ತು US ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ 'NISAR' ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ. ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:40 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ (SDSC SHAR) ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 2,392 ಕೆಜಿ 'NISAR' ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊತ್ತ GSLV-F16 ಅನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಭೂಮಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಡ್ಯುಯಲ್-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಾಡಾರ್ ಉಪಗ್ರಹ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 'NISAR' ಡ್ಯುಯಲ್ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (L-ಬ್ಯಾಂಡ್, S-ಬ್ಯಾಂಡ್) ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ದಿನಕ್ಕೆ 14 ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ 12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ L-ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಡಾರ್ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. S-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಹಿಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಂತಹ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ 'NISAR' ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ತನ್ನ ಮೊದಲ ರಾಡಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿತು.
ಇದರ ಉದ್ದೇಶ?: ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಅರಣ್ಯಗಳು, ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಭೂಕುಸಿತಗಳು, ಬೆಳೆಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭೂಕಂಪಗಳು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಭೂಕುಸಿತಗಳು, ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಭೂ ಕುಸಿತದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಈ ಮಿಷನ್ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಿಷನ್ ಮಹತ್ವ?: ಈ ಮಿಷನ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನಂತಹ ಗ್ರಹಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 'NISAR' ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಉಡಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಪಗ್ರಹ ಬಸ್, S-ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಡಾರ್ವರೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ L-ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಡಾರ್, ಡೇಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
7. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಏರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್: ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಏರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2025 ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ, ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಏರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ (ಐಎಡಿಟಿ-01) ಅನ್ನು ನಡೆಸಿತು.
ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸುಮಾರು 5 ಟನ್ ತೂಕದ ಡಮ್ಮಿ ಕ್ರೂ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ ಬಳಿ ಚಿನೂಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಲಾಯಿತು.
ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ಎಂದರೇನು?: ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಗರದಂತಹ ನೀರಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸುವುದು.
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಗಗನಯಾನ ಮೂಲಕ 400 ಕಿ.ಮೀ ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ (LEO) ಮೂರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಇಸ್ರೋ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಆಧಾರಿತ ವೇಗವರ್ಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ಅಂದರೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಖರವಾದ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ವೇಗಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
8. CMS-03 ಮಿಷನ್: ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನವಾಗಿರುವ CMS-03 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಿತು. ಇಸ್ರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ತೂಕ ಸುಮಾರು 4,410 ಕೆಜಿ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಜಿಯೋಸ್ಟೆಷನರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (GTO) ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ LVM3-M5 ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಏಕೆ?: CMS-03 ಬಹು-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು GSAT-7R ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ, ಭದ್ರವಾಗಿ ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ C, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ C ಮತ್ತು KU ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ನೌಕಾ ಹಡಗುಗಳು, ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದ ನೆಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶತ್ರು ಪಡೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ 2,000 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಸಾಗರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
9. ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಮಿಷನ್: ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಮಿಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಸ್ರೋದ ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್ LVM3 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಉಡಾವಣೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಉಡಾಯಿಸಿತು. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:54 ಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಏಕೆ?: ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಮಿಷನ್ (ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್-6 ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಜಾಗತಿಕ LEO (ಕೆಳ-ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆ) ಉಪಗ್ರಹ ಸಮೂಹದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಈ ಸಮೂಹವು 4G ಮತ್ತು 5G ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳು, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲೆಡೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
1969 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಇಸ್ರೋ ಕಳೆದ 56 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು 6,100 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವವರೆಗೆ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಡಾವಣೆ ಇಸ್ರೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೀರಿಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಇಸ್ರೋದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಬಹುದು.
