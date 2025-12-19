ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ; ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುಸ್ಥಿರ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ
Yearender 2025: 2025ರಲ್ಲಿ, ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, SMR, ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೇರ ಗಾಳಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳ ಹಿನ್ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : December 19, 2025 at 1:17 PM IST
Yearender 2025: ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಪರಿಹಾರಗಳು, ಇಂಧನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಏಕೀಕರಣ, ಇಂಗಾಲ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು (SMR) ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ನಂತಹ (DAC) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು, ಇಂಧನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಕೆ, ಇಂಗಾಲ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ: 2025 ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸುಮಾರು 793 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (EVs) ಸಾಲಿಡ್ -ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ. ವಾಹನಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗ ಎರಡನ್ನೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಸಾಲಿಡ್ - ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EVs) ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ - ಸ್ಕೇಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (BESS) ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಟೆಸ್ಲಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೆಗಾಪ್ಯಾಕ್ನಂತಹ ಗ್ರಿಡ್-ಸ್ಕೇಲ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ.
ಗ್ರಿಡ್-ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ದೊಡ್ಡ - ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (BESS) ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಸುಧಾರಿತ ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ (SMRs) ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ನಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು SMR ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ನಡುವಿನ ಲವಣಾಂಶದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಏರಿಕೆ: ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಮೂಲಕ "ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್" ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮೂಲವು ವಾಯುಯಾನ, ಹಡಗು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಂತಹ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವು ವಾಯುಯಾನ, ಹಡಗು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಂತಹ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಜರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ (CCUS) ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ (DAC) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾವರವಾದ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ CO2 ಅನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಸೋರ್ಬೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ.
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಯುಟಿಲೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ (CCUS), ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ (DAC) ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ CO₂ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ. ಭಾರತದ NTPC ತನ್ನ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಟನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ (ML): AI ಇಂಧನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು, ಇಂಧನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು AI ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಇಂಧನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂಧನ ಬೇಡಿಕೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಗ್ರಿಡ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು AI ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು AI-ಆಧಾರಿತ ಮರುಬಳಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ-ಕಾರ್ಬನ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಶಕ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಕ್ರಾಂತಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು 2025ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು 5 - 7% ಬಿದಿರಿನ ಜೀವರಾಶಿ ಅಥವಾ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಿದಿರಿನ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಾರಿ: ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 'ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' (GTAI) ನಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 2000 MW ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ NLC ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು PTC ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಜಂಟಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸವಾಲುಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಓದಿ: 2025ರ ಹಿನ್ನೋಟ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಐ, ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಧಿಪತ್ಯ!