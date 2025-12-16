ETV Bharat / technology

2025ರ ಹಿನ್ನೋಟ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Yearender 2025: 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ, ಉಪಗ್ರಹ ಡಾಕಿಂಗ್, ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ..

2025ರ ಹಿನ್ನೋಟ (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 16, 2025 at 3:01 PM IST

Yearender 2025: 2025ನೇ ವರ್ಷವು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ಕಾವಲು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವು ಈಗ ವಿಶಾಲವಾದ, ರೋಮಾಂಚಕ ಗಡಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಚುರುಕಾದ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮತ್ತು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಸ್ರೋದ ಯುಆರ್ ರಾವ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ 1 ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿಗರ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, "ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ, 2035 ಮತ್ತು 2040ರ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಇಸ್ರೋದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರನಾಗಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉಡಾವಣೆಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶವು ಈಗ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ, ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಹಯೋಗ, ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನ, ಉಪಗ್ರಹ ಡಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

CSIR-NALನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಯ್ ಎ ಪಾಶಿಲ್ಕರ್, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, "ಭಾರತವು ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶದೊಳಗಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗವು ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ಸೌರವ್ಯೂಹ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಔಷಧ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ NISAR ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಚೈತ್ರ ರಾವ್, "2035ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ನಾನು ಊಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ G20 ಉಪಗ್ರಹ ಮಿಷನ್, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಹಯೋಗದ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಡಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಗತಿ: ಜನವರಿ 16, 2025 ರಂದು ಭಾರತವು ಸ್ಪಾಡೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಡಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಇಸ್ರೋಗೆ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು ಸಾಧನೆಯಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 11-12 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು 20 ಕೆಜಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿ ಸಂಧಿಸಿ ಡಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಕ್ಷೆಯ ಸೇವೆ, ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಸ್ಪಾಡೆಕ್ಸ್ -2 ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂಚರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗ: ನಾವಿಕ್ ಹಂತ II ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಂಚರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಜನವರಿ 29, 2025 ರಂದು ಇಸ್ರೋ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ GSLV-F15/NVS-02 ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ 100ನೇ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ "ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲೀಪ್" ಎಂದು ಕರೆದರು.

"NavIC ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಭೂಸ್ಥಿರ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅನೇಕ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ 24/7 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಸಾಗರ ಸಂಚರಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಸೇವೆಗಳವರೆಗೆ NavIC ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ."

NavICನ ವರ್ಧಿತ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ, ಸಂಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ (PNT) ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವನಿಗಳು: ಈ ವರ್ಷವು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ISS) ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಮಿಷನ್ 4ರ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು.

ISS ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ, ವಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಔಷಧವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಉಡಾವಣಾ-ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಾಗಿ ಭಾರತದ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ: ಭಾರತಕ್ಕೆ 2025 ಉದ್ದೇಶ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮಾನವರನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್​ನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು. ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾನವ-ಶ್ರೇಣಿಯ LVM3 (HLVM3) ನಲ್ಲಿ 400-ಕಿಮೀ ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (LEO) ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ನವೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ:

  • ವರ್ಧಿತ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಅಂಚುಗಳು
  • ಹೆಚ್ಚಿದ ಪುನರುಕ್ತಿ
  • ನೈಜ-ಸಮಯದ ವಾಹನ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
  • ಸುಧಾರಿತ ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಜೀವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ECLSS)
  • ಬಲವಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ-ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವರ್ಧಿತ ಕಕ್ಷೆಯ ಮಾಡ್ಯೂಲ್

ಹಾರಾಟದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 170 ಕಿಮೀಗೆ ಆ್ಯಸೆಂಟ್​, 400-ಕಿಮೀ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್-ನೆರವಿನ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್‌ಡೌನ್ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಕ್ಷೆಯ ಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮರು-ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ರಿಕವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ DRDO ಯ ADRDE ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು: ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಹಿತ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವು ಸೇರಿವೆ:

  • ಗಗನಯಾನ-1 (G1): ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್​-ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯೋಮಿತ್ರವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು
  • ಗಗನಯಾನ 2 ಮತ್ತು ಗಗನಯಾನ-3 (G2 & G3) 2025-26 ರಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅಬಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವುದು.
  • ಮೊದಲ ಮಾನವ ಹಾರಾಟವನ್ನು 2027ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರೂ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಟಿವಿ-ಡಿ 1 ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನಾರಾಯಣನ್ ಕ್ರೂ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಳಸಿ 3 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಿಂದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಏಳು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೌಕಾಪಡೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು, ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣ: ಭಾರತದ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣ (BAS) ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಇದು 2030ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು:

ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ-5: ಈ ನಂತರದ ಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮಾಡೆಲ್​ ರಿಟರ್ನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಿಜ್ಞಾನದವರೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಅನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಇಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರ್ವಗಾಮಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಾರಾಯಣನ್, "ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಚಂದ್ರನ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶುಕ್ರಯಾನ-1: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರ ಮಿಷನ್ ಬಹು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಂತಿಮ ಪೇಲೋಡ್ ಆಯ್ಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಅಂತರದ ನಂತರ ಈ ಮಿಷನ್ ಶುಕ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಂತ ವಿಕಸನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ.

ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳು: ಭಾರತದ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಭವಿಷ್ಯ

ಭಾರತವನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಸ್ರೋ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

LVM3 ವಿಕಸನ: GTO ಗೆ 4,000 ಕೆಜಿ ಇರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆವಿ-ಲಿಫ್ಟ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು

  • ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಗಾಗಿ ಸೆಮಿ-ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ
  • ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ (NGLV)

  • LEO ಗೆ ~30,000 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್-ಶೀಟ್ ಡಿಸೈನ್​
  • ~1,000-ಟನ್ ಲಿಫ್ಟ್‌ಆಫ್ ಮಾಸ್​, ~93 ಮೀ ಎತ್ತರ
  • ಉಡಾವಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್​
  • ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೆಮಿ-ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು + ಸುಧಾರಿತ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಮೇಲಿನ ಹಂತ
  • ಮೆಗಾ-ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು, ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ

ಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ: ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾರತವು ಹಲವಾರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ.

LUPEX (ಚಂದ್ರ ಧ್ರುವ ಪರಿಶೋಧನಾ ಮಿಷನ್): JAXA ಜೊತೆಗಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾದ LUPEX, ಚಂದ್ರನ ಧ್ರುವ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು-ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು 250 ಕೆಜಿ ರೋವರ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ರ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಇಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.

NISAR-ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ಸಹಯೋಗ: ಜುಲೈ 30, 2025 ರಂದು NASA-ISRO ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್ (NISAR) ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ರೋದ GSLV-F16 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಡ್ಯುಯಲ್-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ SAR - ನಾಸಾದ L-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋದ S-ಬ್ಯಾಂಡ್ - NISAR ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ 12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್-ಮಟ್ಟದ ನಿಖರತೆಯು ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. NISAR ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಚೈತ್ರ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ,"NISAR ಮಿಷನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್‌ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಜಂಟಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ" ಎಂದರು.

CNES ನೊಂದಿಗೆ TRISHNA: ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ CNES ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೋ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉಷ್ಣ ಇನ್ಫಾರೆಡ್​ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹವಾದ ತ್ರಿಶ್ನಾವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ESA ಸಹಯೋಗ-PSLV ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಬಾ-3 ಉಡಾವಣೆ: ಸೂರ್ಯನ ಹೊರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೋಬಾ-3 ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ PSLV ಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ-ಯುರೋಪ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಗುರುತು. ಭಾರತದ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿ ಮುಕ್ತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು (DFSM) ಉಪಕ್ರಮ: ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಘೋಷಿಸಿದ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರವು ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ: 2025 ರ ವರ್ಷವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಹೊಸ ಗಡಿಯು ಮುಕ್ತ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. 2025 ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳು ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರ ನಾಯಕತ್ವವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. 2026 ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದ ಪಥವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಗುಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ದೇಶವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಗಗನಯಾನದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಡಾಕಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಶುಕ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಲಾಂಚರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಒಮ್ಮುಖವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದಿಂದ ಅಂತರಗ್ರಹ ಪರಿಶೋಧನೆಯವರೆಗೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯವರೆಗೆ, ಭಾರತವು ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.

