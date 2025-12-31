ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ: ಭಾರತದ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
Digital India-2025: ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು, ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ.
Published : December 31, 2025 at 9:46 AM IST
Digital India 2025: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದೈನಂದಿನ ಜನಜೀವನದ ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ.
ಇಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜಿಟಲ್ಮಯ: 2025ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿ, ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರಲಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ಮನೆಯಿಂದ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಇತರ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ ಜನರೀಗ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಜನರು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕಾಗದದ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಶೇ 11.7!: ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದರ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2022-23ರಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 11.7% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು 2024-25ರ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ GDPಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. AI, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
|ವಲಯ
|ಪ್ರಗತಿ
|ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ
|2 ಘಟಕಗಳಿಂದ 300 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ
|ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರಫ್ತು
|8 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ
|5G ನೆಟವರ್ಕ್
|99% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
|UPI ವಹಿವಾಟುಗಳು
|ಪ್ರತಿದಿನ 640 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು
|ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ
|ಸರಿಸುಮಾರು 98%
ದೇಶದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?: ಭಾರತ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಅಗಾಧ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 1.16 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೀರಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿದೆ ಎಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ 4G ಮತ್ತು 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.
ತರಕಾರಿ ಮಾರುವವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರದವರೆಗೂ UPI ಬಳಕೆ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, UPI ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಂದು ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ UPI ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿರುವುದನ್ನು IMF ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದೆ. ಭಾಷಿಣಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ಜೆನ್ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಹು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಳಿಯದವರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಐಡಿಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು AI ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ತಜ್ಞರ ಮಾತು: "2025ರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಲಿದೆ" ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
