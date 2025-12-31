ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬೆದರಿದ ಜಗತ್ತು: AI, ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್, ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಕಳವಳ
Yearender-2025: 2025ರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ವೇಗವು ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : December 31, 2025 at 8:28 AM IST
Year ender 2025: ಇಂದು 2025ರ ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಗೆ ಭಾರಿ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ ವರ್ಷವೂ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ವಂಚಿಸಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಚುರುಕಿನ, ವೇಗದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾದವು.
ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. 2025ನೇ ವರ್ಷ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೂ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು: ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಇನ್ನ್ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ. AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆಗಳು ಎಷ್ಟು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರನ್ನೂ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿಸಬಲ್ಲದು.
ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ಈ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಈಗ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಡೇಟಾ ಕದಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಲೀಕ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಕೋರರು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಐಬಿಎಂ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡೇಟಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ 2025ರಲ್ಲಿ $4.9 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಈ ವೇಗ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಜಾಗತಿಕ ವೆಚ್ಚ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ $24 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಯುಎಸ್ಎಐಡಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ.
2025ರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು:
ಫೆಬ್ರವರಿ 2025: ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ದುಬೈ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೈಬಿಟ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ದರೋಡೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸರಿಸುಮಾರು $1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಎಥೆರಿಯಮ್ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿನ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಫಿಶಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಳಿಯ ಮೊದಲ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $160 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 2025: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ನ್ಯೂಸ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಬ್ ಡಯಾಚೆಂಕೊ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಸರಿಸುಮಾರು 4 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 631GB ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ವಿವರವಾದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 680 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಗಳ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ನಷ್ಟವು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025: ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐವಿ ಲೀಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತನ್ನ ಒರಾಕಲ್ ಇ-ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೂಟ್ ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಝೀರೋ-ಡೇ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಈಗ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ರಾಡಾರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ನವೆಂಬರ್ 2025: US Congressional Budget Office ಭದ್ರತಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯುಎಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸೈಬರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ವಿವಾದ: ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕುರಿತು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದವು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತಡದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು: ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಹ್ಯಾಕರ್ ಗುಂಪುಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಬರ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಬರ್ನ ವರದಿ, "ರೋಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂದೂರ್" ಪ್ರಕಾರ, ಏಳು ಮುಂದುವರಿದ ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆ ಗುಂಪುಗಳು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಡೇಟಾವು ಭಾರತದ ಸೈಬರ್ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಲವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಕ್ಸಿಅರ್ಥ್ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಅರ್ಥ್ ಎಂಬ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಾಟ್ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಹ್ಯಾಕ್ರೀಡ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉಪಕರಣವು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಏಂಜೆಲ್ ಒನ್ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆ: ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಏಂಜೆಲ್ ಒನ್ ಸಹ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲವು AWS ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾಲ್ವೇರ್: ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಲರಿ ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಈ ವರ್ಷ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಇದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹ್ಯಾಕರ್ ಗುಂಪುಗಳು ಹರಡಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೈರಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು. ಬಳಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ನುಸುಳಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು: ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು. ಎರಡೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 66ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದವು.
2025ರ ಗಮನಾರ್ಹ ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ದಾಳಿಗಳು: ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಐಟಿ ಡಿಸ್ಟಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇಂಗ್ರಾಮ್ ಮೈಕ್ರೋವನ್ನು ಸೇಫ್ಪೇ ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ದೈತ್ಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ & ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಗುಂಪು ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ಮೆಡುಸಾ ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ದಾಳಿಯಿಂದ NASCAR ಹಾನಿಗೊಳಗಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ರೇಸ್ವೇ ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನವಾಯಿತು.
ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಂಪನಿ ಡಾವಿಟಾ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯು ಸುಮಾರು 2.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿತು.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು:
|ಸಂಸ್ಥೆ
|ಪಾತ್ರ
|CERT-In
|ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
|NCSC
|ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ
|NCCC
|ದೇಶದ ಸೈಬರ್ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
|I4C
|ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು
|NCIIPC
|ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಭದ್ರತೆ
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನು?: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವಂಚನೆ, ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಧನ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು IMEI ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಟೆಲಿಕಾಂ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
2025 ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನು?: 2025ನೇ ವರ್ಷ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳು, ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರನ್ನಾಗಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿವೇಕದಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವ ದೇಶಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಠ ಎರಡೂ ಆಗಿತ್ತು.
