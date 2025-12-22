ETV Bharat / technology

2025ರಲ್ಲಿ 'ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಕಿಲ್ಲರ್' ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳ ಹವಾ: ಟಾಪ್​ ಮಾಡೆಲ್ಸ್​ ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?

Flagship Killer Phones 2025: ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.

2025ರಲ್ಲಿ ‘ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಕಿಲ್ಲರ್​’ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳ ಹವಾ (Photo Credit- Motorola, Redmi, Poco, Realme india)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 22, 2025 at 2:27 PM IST

7 Min Read
Flagship Killer Phones 2025: 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಫೋನ್‌ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.

ಈ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು "ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಕಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂ. 30,000 ರಿಂದ 50,000ರ ನಡುವೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್‌ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಳು, ಬೆಸ್ಟ್​ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಗಳು, ಸಾಲಿಡ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದುಬಾರಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 3ನಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಳು ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು AMOLEDಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 5000 mAh ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. AI ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್​ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2025ರ ಟಾಪ್ 10 ಜನಪ್ರಿಯ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

1. OnePlus 13R 5G: "OnePlus 13R 5G" 2025ರ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾರ್ಯಕಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೂ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

OnePlus 13R 5G (Photo Credit- OnePlus)

ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭಾರೀ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕು. 100W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್​ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ 6.78-ಇಂಚಿನ 1.5K ProXDR AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 4500 nits ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ, ನಯವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದು 50MP ಸೋನಿ LYT-700 ಮೇನ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​ದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ-ಬೆಳಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ದುಬಾರಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ರೂ. 41,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಹಣಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ OS 15 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಯಮಿತ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೈಪರ್‌ಟಚ್ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

2. Samsung Galaxy S24 5G: ಇದು ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಇದು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು IP68 ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಹೊಂದಿದೆ.

Samsung Galaxy S24 5G (Photo Credit- Samsung)

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ 7 ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.2-ಇಂಚಿನ ಡೈನಾಮಿಕ್ AMOLED 2X, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 2600 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 3 ಅಥವಾ Exynos 2400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅದರ ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್​ ಡಿಸೈನ್​ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಇದರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಹಲವಾರು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ 4000mAh ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಕಾರಣ, ಇಡೀ ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 35,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಇತರ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

3. iQOO Neo 10R 5G: ಈ "iQOO Neo 10R 5G" ಗೇಮಿಂಗ್-ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8S Gen 3 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸುಗಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು 6400mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80W ಪಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

iQOO Neo 10R 5G (Photo Credit- iQOO)

ಈ ಫೋನ್ ಮಧ್ಯಮ-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್​ 50MP ಮೇನ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಡೇ ಲೈಟ್​ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು IP67 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಫೋನ್ ರೂ. 38,000 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಫಂಟೌಚ್ ಓಎಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕೀಕರಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

4. ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9a: ಈ ಫೋನ್ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಟೆನ್ಸರ್ ಜಿ4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನುಭವ, 7 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Google Pixel 9a (Photo Credit- Google)

120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.1-ಇಂಚಿನ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 4500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ರೂ. 40,000ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕು. ವಿನ್ಯಾಸ ಸರಳ ಆದ್ರೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

Motorola Edge 60 Pro (Photo Credit- Motorola)

5. Motorola Edge 60 Pro: "ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಪ್ರೊ" ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಡ್-ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಿಒಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8350 ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಮತ್ತು 6000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಪವರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ರೂ. 42,000 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Nothing Phone 3A Pro (Photo Credit- Nothing)

6. Nothing Phone 3A Pro 8/128 GB Grey: ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3A ಪ್ರೊ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾರದರ್ಶಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್, 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 6.77-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 35,000. ಇದು ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Redmi Note 14 Pro+ 5G (Photo Credit- Redmi)

7. Redmi Note 14 Pro+ 5G: ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7S Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 3000 ನಿಟ್ಸ್​ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ನೀಡುವ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು OIS ನೊಂದಿಗೆ 108 MP ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 32,000. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಶೈಲಿಯ ಕಾಂಬೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ.

Motorola Edge 60 Fusion 5G (Photo Credit- Motorola)

8. Motorola Edge 60 Fusion 5G: ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ "ಎಡ್ಜ್ 60 ಫ್ಯೂಷನ್" ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಗ್​ 5200 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, IP68/IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 30,000. ಈ ಫೋನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Poco F7 Ultra (Photo Credit- Poco)

9. Poco F7 Ultra: Poco F7 Ultra ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಲೆಗಾರ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 3 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, 6.7 ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 45,000. ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿನ "Poco F7 5G" ಅನ್ನು ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. Poco F7 Ultra ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.

Realme GT 7 (Photo Credit- Realme)

10. ರಿಯಲ್ಮೆ ಜಿಟಿ 7: ಈ "ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 7" ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 3 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 120Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ 5500 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರೂ. 40,000 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

2025ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಪ್ರೊಸೆಸರ್​ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಟರಿಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್​ಬೆಲೆ
OnePlus 13RSnapdragon 8 Gen 36.78- ಇಂಚಿನ AMOLED 120Hz6000mAh50MP Tripleರೂ. 40,000
Samsung S24Snapdragon 8 Gen 36.2- ಇಂಚಿನ AMOLED 120Hz4000mAhTriple 3x Zoomರೂ. 35,000
iQOO Neo 10RSnapdragon 8S Gen 3AMOLED 144Hz6400mAh50MPರೂ. 38,000
Google Pixel 9aTensor G46.1- ಇಂಚಿನ OLED 120Hz4500mAhDual AIರೂ. 40,000
Motorola Edge 60 ProDimensity 8350pOLED 120Hz6000mAh50MP Tripleರೂ. 42,000
Nothing Phone 3A ProSnapdragon 7S Gen 36.77- ಇಂಚಿನ AMOLED 120Hz5000mAh50MP Tripleರೂ. 35,000
Redmi Note 14 Pro+Snapdragon 7S Gen 3AMOLED 3000 nits5500mAh108MPರೂ. 32,000
Motorola Edge 60 FusionDimensity 7400AMOLED 120Hz5200mAh50MPರೂ. 30,000
Xiaomi Poco F7 UltraSnapdragon 8 Gen 3AMOLED 120Hz6000mAhTripleರೂ. 45,000
Realme GT 7Snapdragon 8 Gen 3AMOLED 120Hz5500mAhTripleರೂ. 40,000

