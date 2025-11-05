ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ - ಬೆಂಜ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಸಾ
Tiny Electric Motor: ಯಾಸಾ ಹೊಸ ಮೋಟಾರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ 59kW/kg ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯಾಸಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅನಧಿಕೃತ ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.
Published : November 5, 2025 at 12:37 PM IST
Tiny Electric Motor: ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಜ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಯಾಸಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಅಕ್ಷೀಯ-ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ 12.7 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿದೆ. ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬೈಸಿಕಲ್ನ ತೂಕ. ಈ ಮೋಟಾರ್ 750 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 1,000 ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 59 kW/kg ವಿದ್ಯುತ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು YASA ಅನ್ನು EV ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು YASA ಯ ಅಕ್ಷೀಯ-ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಣತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಕಾಂತೀಯ ಹರಿವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಡಿಯಲ್-ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆ, ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಟಾರ್ಕ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ಪಿನ್-ಔಟ್ ಆಗಿ 2009 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಯಾಸಾವನ್ನು 2021 ರಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಜ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೆಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡೈನೋದಲ್ಲಿನ ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಶಾವಾದಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ: ಯಾಸಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಧನೆಯು ಅದರ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 13.1 ಕೆಜಿ ಮೋಟಾರ್ನಿಂದ 550 kW ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 42 kW/kg ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಡೈನಮೋಮೀಟರ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಳ್ಳಿತು, ಇನ್ನೂ ಹಗುರವಾದ 12.7 ಕೆಜಿ ಘಟಕದಿಂದ 750 kW ಅನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಯಾಸಾದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸೈಮನ್ ಓಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರಂಭಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಡೈನೋದಲ್ಲಿನ ಮೋಟಾರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆಶಾವಾದಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಶೇ.40 ರಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮೀರಿಸುವಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ಟೆಸ್ಲಾದಂತಹ ಉದ್ಯಮ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಟೆಸ್ಲಾದ ಪ್ಲೈಡ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸುಮಾರು 15-20 kW/kg ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾಸಾದ ಮೂಲಮಾದರಿಯು ಅಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಮೋಟಾರ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ. InsideEV ಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಮೋಟಾರ್ ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಲಾ ಮೋಟಾರ್ಗಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಹಗುರವಾದ ಘಟಕಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ EV ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಷೀಯ-ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಯಾಸಾದ ಯೋಕ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ (YASA) ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಟೇಟರ್ ಯೋಕ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಕ್ಷೀಯ-ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಧಾನವು ಆಯಿಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಜ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಯಾಸಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ. 2021 ರ ಸ್ವಾಧೀನದ ನಂತರ YASA ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನೌ ಅವರ X ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಪೌಯಿಸ್ನ ವೆಲ್ಷ್ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಲ್ಟಿ-ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವೂ ಸೇರಿದೆ.
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಎಂದರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ AMG ಶ್ರೇಣಿಯಂತಹ ಉನ್ನತ - ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ನಿಂದ 2021ರ ಟ್ವೀಟ್, ಸುಸ್ಥಿರ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ YASA ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.
ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ: ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಟಿಮ್ ವೂಲ್ಮರ್ ಅವರ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾಸಾ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು 2008 ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಲೈಫ್ಕಾರ್ನ ಮೊದಲ ಮೂಲಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 2015ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ P400 ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. YASA ದ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ನ ಆಚೆಗೆ, ಆಫ್-ರೋಡ್, ಸಾಗರ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ & ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯಾಸಾದ ಯಾರ್ನ್ಟನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ಷೀಯ-ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ £12 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಆಟೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬಿಯಾಂಡ್ : ಸೂಪರ್ಕಾರ್ ಬ್ಲಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಲಿಂಕ್ನಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ YASA ದ ಮೋಟಾರ್ "ಟೆಸ್ಲಾ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಲಾಕರ್ಗಳಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ", ಹಗುರವಾದ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ EV ಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೈಪರ್-ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ವಸ್ತು ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಪರೀಕ್ಷಾ ದತ್ತಾಂಶವು ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಡ್ & ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 28-ಪೌಂಡ್ (ಸುಮಾರು 12.7 ಕೆಜಿ) ಮೋಟಾರ್ 1,000 ಎಚ್ಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶೀಲನೆಯು 350-400 ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ನ ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೈಪ್ ಅಲ್ಲ; ಡೈನಮೋಮೀಟರ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೂಪರ್ಕಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಇವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಗರಿಷ್ಠ ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಉದ್ಯಮದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು: ಉದ್ಯಮದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಳವಾದವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಂದರೆ ಇವಿಗಳು ತೂಕದ ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್-ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಶ್ರೇಣಿಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಫ್ಯೂಚರ್ರೈಡ್ ಪ್ರಕಾರ, YASA ತನ್ನದೇ ಆದ ಅನಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು "ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ ಹೊಸ 59kW/kg ಮಾನದಂಡ"ಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.
ಆದರೆ ಸವಾಲುಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಯಾಸಾದ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್, ಲೀಕೇಜ್ ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿಖರವಾದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ನ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಸಾ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫುಲ್ EV ಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸಬಹುದು. YASA ಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು "ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ 4x ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ನ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣದ ಪ್ರಚೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾಸಾ ತಂಡವು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೆಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಮಾದರಿಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಕುತೂಹಲವಲ್ಲ. ಇದು ನೈಜ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ನಿಂದ ಸಾಗರ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ವರೆಗೆ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ನ ಆಚೆಗಿನ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಯಾಸಾದ ಪ್ರಗತಿಯು ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರೀ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಗೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ! ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?