ಯಮಹಾ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತು YZF-R2!
Yamaha YZF R2 India Launch: ಯಮಹಾ YZF-R2 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 28, 2026 at 9:21 AM IST
Yamaha YZF R2 India Launch: ಯಮಹಾ YZF-R2 ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2.30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಬೈಕ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ YZF-R15 ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಯಮಹಾ YZF-R2 ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇವು ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. YZF-R2 ಯಮಹಾದ Blue Square ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಬೆಲೆಗಳು ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ 2.30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಟಾಪ್ - ಸ್ಪೆಕ್ R2 M ಗೆ 2.53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗೆ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು R-ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ವೇ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಯಮಹಾ YZF-R2 ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಯಮಹಾ YZF-R2 ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 204cc, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ DOHC ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 10,000rpm ನಲ್ಲಿ 26.5hp ಮತ್ತು 8,000rpm ನಲ್ಲಿ 19.3Nm ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದ್ದು, KTM RC 200 ಮತ್ತು Hero Karizma XMR ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂದು ಯಮಹಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಟಾರ್ಕ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ವಾಲ್ವ್ಗಳಿಗೆ ಡೈಮಂಡ್-ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ (DLC) ಕೋಟಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ YZF-R1 ನಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಮಹಾ 810mm ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 149kg ಕರ್ಬ್ ತೂಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು R2 ಅದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಯಮಹಾ YZF-R2 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು: ಬೇಸ್ ಯಮಹಾ YZF-R2 ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ ಥ್ರೊಟಲ್, ಅಸಿಸ್ಟ್-ಅಂಡ್-ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್, 37mm USD ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ - ಚಾನೆಲ್ ABS ಸೇರಿವೆ. R15 M ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಯಮಹಾ YZF-R2 ನ ಮಿಡ್-ಸ್ಪೆಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೈ-ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು, ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿ-ಕಲರ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಇವೆ. ರೇಂಜ್-ಟಾಪಿಂಗ್ ಯಮಹಾ YZF-R2 M ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ಗಳು, ಫಾಕ್ಸ್-ಸ್ಯೂಡ್ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀಲೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
‘ಭಾರತದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಿಣತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ’: ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಮಹಾ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಹಾಜಿಮೆ ಅಯೋಟಾ ಅವರು, "YZF-R2 ಬಿಡುಗಡೆಯು ಯಮಹಾದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. YZF-R2 ಹೊಸ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಲ್ಲ.. ಇದು ಯಮಹಾ R-ಸೀರೀಸ್ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ರೈಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಧಿಕೃತ R-ಸೀರೀಸ್ DNA ಅನ್ನು ಹಗುರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಗೇಟ್ವೇ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ R-ಸೀರೀಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. YZF-R2 ಭಾರತದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಿಣತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಯಮಹಾದ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ R-ಸೀರೀಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಮಹಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ R-ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು R-ಸೀರೀಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ನಿರಂತರ ಸಂಬಂಧವು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. YZF-R2 ಈ ಪರಂಪರೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಯಮಹಾ ರೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಅಂತಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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