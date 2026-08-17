ETV Bharat / technology

R15-R3 ನಡುವೆ ಬರುತ್ತಾ ಹೊಸ ಯಮಹಾ R2? ಲಾಂಚ್ ಕನ್‌ಫರ್ಮ್, ಬುಕಿಂಗ್​ ಓಪನ್​!

Yamaha R2 India Launch: ಯಮಹಾ R-ಸೀರೀಸ್‌ನ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಲಾಂಚ್​ ಡೇಟ್​ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

YAMAHA R2 BOOKING YAMAHA NEW SPORTS BIKE 2026 YAMAHA R2 PRICE INDIA R15 VS R2 VS R3
R15-R3 ನಡುವೆ ಬರುತ್ತಾ ಹೊಸ ಯಮಹಾ R2 (Photo Credit: Yamaha motor India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 9:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Yamaha R2 India Launch: ಟೂ-ವೀಲರ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಯಮಹಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಫುಲ್ಲಿ-ಫೇರ್ಡ್ R-ಸೀರೀಸ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೂ ಯಮಹಾ ಇನ್ನೂ ಮಾಡೆಲ್‌ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಟೀಸರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷಿತ Yamaha YZF-R2 ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಯಮಹಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ₹10,000 ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ "We R On Our Way" ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು #RInstinct ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿದೆ. ಇದು R-Series ಮಾಡೆಲ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ವಿವರ: ಯಮಹಾ ಬುಕಿಂಗ್ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2026 ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿ ಮೊದಲು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್‌ವೈಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ದಿನಾಂಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಫೈನಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬೈಕ್​ ಅನ್ನು ₹10,000 ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕ ನಂತರ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಂಚ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದೇನಾ ಹೊಸ Yamaha R2?: ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡೆಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲವಾದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳು R2 ಕಡೆಗೆ ತೋರುತ್ತಿವೆ. ಯಮಹಾ ಈಗಾಗಲೇ R2 ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್‌ನಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿ ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು R15 ಮತ್ತು R3 ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲೂ R ಲೋಗೋದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಬಲಗೈ ಆಕಾರವು 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತೆ ಇದೆ. ಕಂಪನಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ R2 ಕಡೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

R15 ಮತ್ತು R3 ನಡುವಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬುತ್ತಾ?: ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು R15 ಮತ್ತು R3 ನಡುವೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ Yamaha R-Series ಲೈನಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಎಂಜಿನ್, ಪವರ್, ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಯಾವ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡಲಿದೆ?: ಯಮಹಾ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಟ್ಟರೆ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ KTM RC 200, Hero Karizma XMR 210 ಮತ್ತು Bajaj Pulsar RS200 ನಂತಹ ಫೇರ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೈಕ್‌ನ ಬೆಲೆ ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ R15 ಮತ್ತು R3 ನಡುವಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿದರೆ ಯಮಹಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಬಲ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೊಸ ಇವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ: ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲೂ ಓಡುತ್ತೆ ಈ ಕಾರು ; ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

TAGGED:

YAMAHA R2 BOOKING
YAMAHA NEW SPORTS BIKE 2026
YAMAHA R2 PRICE INDIA
R15 VS R2 VS R3
YAMAHA R2 INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.