RX 100 ನೆನಪಿಸುವ ವೈಬ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ! ಯಮಹಾ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ
Yamaha New Bike: ಯಮಹಾ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು RX100 ಬೈಕ್ ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ.
Published : March 4, 2026 at 11:34 AM IST
Yamaha New Bike: ಎಂಜಿನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರೇಸಿಂಗ್ ಪರಂಪರೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಮಹಾ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುವಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಧುನಿಕ ರೆಟ್ರೋ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಯಮಹಾ XSR155 ಈಗ 'ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್' ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 1,58,990 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ XSR155 ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವಾರರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಯಮಹಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಈ ಬೈಕ್, ಯುವಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ರೆಟ್ರೋ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸವಾರರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿ ಈ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥೀಮ್, ಮಿನಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು XSR155 ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹಿಂದಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ಬೈಕ್ ಯಮಹಾ RX100 ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ RX100 ಮಾದರಿಯಂತೆ ಇದು ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
XSR155 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಎಂಜಿನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಈಗ ರೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ XSR155 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಮಹಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಶೈಲಿಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.
ಯಮಹಾ XSR155 ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಥೀಮ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ USD ಮುಂಭಾಗದ ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
|ಯಮಹಾ XSR155 ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್
|ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ (Ex-showroom)
|ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯೂ (Metallic blue)
|ರೂ. 1.50 ಲಕ್ಷ
|ವಿವಿಡ್ ರೆಡ್ (Vivid Red)
|ರೂ. 1.53 ಲಕ್ಷ
|ವೆಟಾಲಿಕ್ ಗ್ರೇ (Metallic Grey)
|ರೂ. 1.57 ಲಕ್ಷ
|ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗ್ರೇಯಿಶ್ ಗ್ರೀನ್ (Metallic Greyish Green)
|ರೂ. 1.59 ಲಕ್ಷ
|ನ್ಯೂ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ (New Metallic Black)
|ರೂ. 1.59 ಲಕ್ಷ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಈ ಬೈಕ್ 155 ಸಿಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, 4-ವಾಲ್ವ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಗರಿಷ್ಠ 18.1 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು 14.2 ಎನ್ಎಂ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸುಗಮ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 48 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಸುಮಾರು 10 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿದ ಮೈಲೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ 480 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲ್ಸಿಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವೇಗ, ಆರ್ಪಿಎಂ, ಗೇರ್ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ ವಿವರಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಾಲ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
