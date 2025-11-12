ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೈಲ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಬೈಕ್​ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಯಮಹಾ!: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​?

ETV Bharat / technology

Yamaha Two Bikes Launched: ಯಮಹಾ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಮಹಾ FZ-Rave ಮತ್ತು ಯಮಹಾ XSR155 ಸೇರಿವೆ.

ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೈಲ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಬೈಕ್​ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಯಮಹಾ (Photo credit: Yamaha Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 2:55 PM IST

Yamaha Two Bikes Launched: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಮಹಾ XSR 155 ಮತ್ತು Yamaha FZ Rave ಬೈಕ್​ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿವೆ. ಯಮಹಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಈ ಬೈಕ್‌ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದವರು ಸಹ ಈ ಬೈಕ್​ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬೈಕ್​ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ರೆಟ್ರೊ ಲುಕ್​ನ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಮಹಾ ಈ ಬಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಾರ್ಡನ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಶೇಪ್​, ರೌಂಡ್​ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್, ವಿಂಟೇಜ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಈ ಬೈಕ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ತಂದಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಮಹಾ FZ-Rave (Photo credit: Yamaha Motor India)

ಯಮಹಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಸವಾರನಿಗೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವೈಬ್ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯಮಹಾ XSR 155 155 ಸಿಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, 4-ವಾಲ್ವ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 18.1 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 14.2 ಎನ್‌ಎಂ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬೈಕ್ ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆದ್ದಾರಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಂಜಿನ್‌ಗೆ 6 - ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಬೈಕ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 48.58 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಮಹಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಮಹಾ ಈ ಬೈಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಯಮಹಾ FZ-Rave (Photo credit: Yamaha Motor India)

ಹೊಸ XSR 155 ಬೆಲೆ ರೂ. 1,49,990 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಈ ಬೆಲೆ ರೇಂಜ್​ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಇದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಶೈಲಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ಉತ್ಸಾಹದ ಸಂಕೇತವಾಗಲಿದೆ.

ಹೊಸ ಯಮಹಾ XSR 155 ಕೇವಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರತಿ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಸವಾರನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ LCD ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೇಗ, ಇಂಧನ ಮಟ್ಟ, ಟ್ರಿಪ್ ಮೀಟರ್, ಗೇರ್ ಸ್ಥಾನದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಮಹಾ XSR155 (Photo credit: Yamaha Motor India)

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಫೋನ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು, ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ (TCS) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸವಾರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಿಯರ್​ಡ್ರಾಪ್​ ಆಕಾರದ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ರೌಂಡ್​ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್ ಮಾರ್ಡನ್​ ಟಚ್​ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೆಟ್ರೊ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಯಮಹಾ XSR155 (Photo credit: Yamaha Motor India)

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ USD ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಒರಟಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸುಗಮ ಸವಾರಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಡ್ಯುಯಲ್ - ಚಾನೆಲ್ ABS ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸವಾರನಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ 17 - ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್​ಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಬಲವಾದ ಗ್ರಿಪ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಮಹಾ FZ-ರೇವ್ ಎಂಜಿನ್: ಯಮಹಾ FZ-ರೇವ್‌ನ ಎಂಜಿನ್ 149cc, ಸಿಂಗಲ್ - ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು 12.2 bhp ಮತ್ತು 13.3 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 5 - ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಮಹಾ FZ-ರೇವ್ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 136 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಕರ್ಬ್ ತೂಕ ಸೇರಿವೆ. ಇದು 13 - ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್, 790mm ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 165mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇತರ FZ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಇತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರೇವ್ ಇತರ FZ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೊಸ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಯಮಹಾ FZ-ರೇವ್ ರೆಡ್​ ವೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೀನ್​ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇತರ ಯಮಹಾ FZ ಮಾದರಿಗಳಂತೆ ರೇವ್ ಸ್ಮಾಲ್​ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ - ಚಾನೆಲ್ ABS ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಯಮಹಾ FZ-ರೇವ್ ಬೆಲೆ: ಯಮಹಾ FZ-ರೇವ್, FZ-Fi ಮತ್ತು FZ-S Fi Ver 3.0 ನಂತರ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ FZ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ₹1.17 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ) ಬೆಲೆಯ FZ-ರೇವ್, ಹೋಂಡಾ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ (₹1.11 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 150 (₹1.12 ಲಕ್ಷ) ನಂತಹ ಇತರ 150/160cc ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬೈಕ್‌ಗಳಂತೆಯೇ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ.

