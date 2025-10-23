ETV Bharat / technology

ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಹೋಂಡಾ, ಜಾವಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಯಮಹಾದ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ!

Yamaha New Bike: ಜಪಾನ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಂಪನಿ ಯಮಹಾ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಬೈಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

ಯಮಹಾ (Photo Credit: Yamaha)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 23, 2025 at 9:39 AM IST

2 Min Read
Yamaha New Bike: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಹೋಂಡಾ ಮತ್ತು ಜಾವಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೊ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನುಸುಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜಪಾನಿನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಯಮಹಾ ದೂರದಿಂದಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ RX100 ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಬೈಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಯುವಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. R15, MT15 ಮತ್ತು FZ ನಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾದರಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಯಮಹಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ರೋನಿನ್​ನಂತಹ ನಿಯೋ-ರೆಟ್ರೊ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಯಮಹಾ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ XSR155 ಅನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಮಹಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ.

ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಯಮಹಾ ಯಾವ ವಾಹನವನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದು XSR155 ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ XSR155 ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ನಿಯೋ-ರೆಟ್ರೊ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಯಮಹಾ ಈಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. XSR ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ.

XSR155 ಸುತ್ತಿನ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್, ಅಪ್​ಸೈಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳು, ಟಿಯರ್‌ಡ್ರಾಪ್ ಆಕಾರದ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್, LED ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್​, ಫ್ಲಾಟ್ ಬೆಂಚ್-ಮಾಡೆಲ್​ ಸಿಂಗಲ್-ಪೀಸ್ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇತರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 17-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಸ್​, ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯರ್​ ಮೊನೊ-ಶಾಕ್ ಸೇರಿವೆ.

XSR155 R15 V4 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್‌ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅದೇ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 155 cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಎಂಜಿನ್, 18.1 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 14 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಮಹಾದ ಮುಂಬರುವ ನಿಯೋ-ರೆಟ್ರೊ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಿಸುವುದು ಅದರ ನೇರವಾದ ಸವಾರಿ ಸ್ಥಾನ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ದೂರವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು GST ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜಪಾನಿನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ XSR155 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಅದು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2025ರ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ NMAX 155 ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೀರೋ ಜೂಮ್ 160 ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ಎನ್ ಟಾರ್ಕ್ 150 ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ-ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗವು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಓದಿ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್​ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್​ ಟೂಲ್​! ನಿಮ್ಮ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!

