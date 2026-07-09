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27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಐಕಾನಿಕ್​ ಆರ್​6 ಡಿಸ್​ಕಂಟಿನ್ಯೂ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಮಹಾ ಬೈಕ್​ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ!​

Yamaha Iconic Model Discontinue: 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಐಕಾನಿಕ್ ಆರ್6 ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಿರುವ ಯಮಹಾ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

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27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಐಕಾನಿಕ್​ ಆರ್​6 ಡಿಸ್​ಕಂಟಿನ್ಯೂ (Photo Credit: Yamaha Motor)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 9, 2026 at 1:37 PM IST

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Yamaha Iconic Model Discontinue: ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸವಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿರುವ ಹೆಸರಾಂತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಯಮಹಾ, ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಯಮಹಾ R6 ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ 1999 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಬೈಕ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಐಕಾನಿಕ್ ಮಿಡಲ್‌ವೇಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಯುರೋ -5 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದಾಗಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ-ಕಾನೂನು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾರಾಟ ನಿಂತುಹೋದರೂ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೇಸಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಯಮಹಾ ಜಪಾನ್ ಆ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಯಮಹಾ ಜಪಾನ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಬೈಕ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ ಯಮಹಾ R6 ರೇಸ್ ಬೇಸ್ ಮಾದರಿಯ ವಿತರಣೆಗಳು ಫೆಬ್ರುವರಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಜುಲೈ 1, 2026 ರಂದು ತೆರೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಜುಲೈ 31, 2026 ರಂದು ಕ್ಲೋಸ್​ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೇ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026 ರಂದು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಜಪಾನಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ R6 ಮಾರಾಟವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವವರೆಗೆ ಬೈಕ್ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾದರಿಯು ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳಂತಹ ರಸ್ತೆ-ಕಾನೂನು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ R1 ಮಾದರಿಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಸ್ಪೆಷನ್​ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತ 599cc ಇನ್‌ಲೈನ್-ಫೋರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಯಮಹಾ ತನ್ನ R6 ಬೈಕನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬೈಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ ZX-6R ಭಾರತದ 600cc ಸೂಪರ್‌ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಏಕೈಕ ಜಪಾನೀಸ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಠಿಣ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕವಾಸಕಿ ಮಾದರಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು ₹12.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

ಯಮಹಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಯಮಹಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿಯೋ-ರೆಟ್ರೊ ಬೈಕ್ XSR 155 ಬೆಲೆ ₹1,000 ದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂಲ 'ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲೂ' ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹1,49,990 ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಸಿನೊ 125 ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಹೈ-ಸ್ಪೆಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು TFT ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ₹1,000 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ರೇಝಡ್ಆರ್ 125 ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ₹2,200 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ ಮಾದರಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ₹76,960 ರಿಂದ ₹89,760 ರವರೆಗೆ ಇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಮುಖ ಯಮಹಾ ಏರೋಕ್ಸ್ 155 ಸ್ಕೂಟರ್ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿ ಎಸ್) ಬೆಲೆಯೂ ₹2,800 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಎಫ್‌ಝಡ್-ಎಕ್ಸ್ ಬೈಕ್‌ನ ಬೆಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಗೆ ರೂ.2,500 ಮತ್ತು ಹೈ-ಎಂಡ್ ಡಿಎಲ್‌ಎಕ್ಸ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ರೂ.2,800 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಯುವಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಬೈಕ್ ಎಂಟಿ-15 ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ.3,800 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್15 ಕಂಪನಿಯ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ರೂ.4,900 ರಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

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