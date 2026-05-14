70 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ!; ವಿಶೇಷ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಯಮಹಾ R15, R3 ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್​!

Yamaha R15 And R3 Anniversary Edition: ಯಮಹಾ ಕಂಪನಿಯು R15 ಮತ್ತು R3 70 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯಮಹಾ R15, R3 ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ (Photo Credit: yamaha-motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 14, 2026 at 9:37 AM IST

Yamaha R15 And R3 Anniversary Edition: ತನ್ನ ರೇಸಿಂಗ್ ಪರಂಪರೆ ಆಚರಿಸಲು ಯಮಹಾ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ R15 ಮತ್ತು R3 ನ ವಿಶೇಷ 70 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೇಸಿಂಗ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸೆಟಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ರೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

R15 ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್​: ಯಮಹಾ ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ R15 ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 1,200 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು R3 ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 600 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲು ಇದು ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಡಿಸೈನ್​: ಈ ಎರಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ವೈಟ್​ ಮತ್ತು ರೆಡ್​ ಕಲರ್ಸ್​ ಸಂಯೋಜನೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು 1960 ಮತ್ತು 1970ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ರೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯಮಹಾ ರೇಸಿಂಗ್ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಯಮಹಾ ಇಂದು ತನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ರೇಸಿಂಗ್ ಥೀಮ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿನ ರೇಸಿಂಗ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ವೈಟ್​ ಮತ್ತು ರೆಡ್​ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್: ಇದಲ್ಲದೇ ಎರಡೂ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಐಕಾನಿಕ್ "ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ಲಾಕ್" ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮೊದಲು 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯಮಹಾ ರೇಸಿಂಗ್ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಬೈಕ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಭಾವನೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಫೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್​ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್​ ಈ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ 70 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.

R15 ಮತ್ತು R3 ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ, ಫುಲ್​-ಫೇರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್​, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೀಟ್ಸ್​, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸವಾರಿ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. R15 ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​-ಔಟ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, R3 ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಗೋಲ್ಡನ್​ USD (ಅಪ್‌ಸೈಡ್-ಡೌನ್) ಫ್ರಂಟ್​ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಯಮಹಾ R15 ಎಂಜಿನ್: ಎಂಜಿನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಮಹಾ R15 ಅದೇ 155cc ಸಿಂಗಲ್ - ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ - ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು VVA (ವೇರಿಯಬಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಚುಯೇಷನ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸರಿಸುಮಾರು 18.5 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 14.7 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಯಮಹಾ R3 321cc ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು 40 hp ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 29 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬೈಕ್‌ಗಳು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS, ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

