70 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ!; ವಿಶೇಷ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಯಮಹಾ R15, R3 ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್!
Yamaha R15 And R3 Anniversary Edition: ಯಮಹಾ ಕಂಪನಿಯು R15 ಮತ್ತು R3 70 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 14, 2026 at 9:37 AM IST
Yamaha R15 And R3 Anniversary Edition: ತನ್ನ ರೇಸಿಂಗ್ ಪರಂಪರೆ ಆಚರಿಸಲು ಯಮಹಾ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ R15 ಮತ್ತು R3 ನ ವಿಶೇಷ 70 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೇಸಿಂಗ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬೈಕ್ಗಳ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸೆಟಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ರೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
R15 ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್: ಯಮಹಾ ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ R15 ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 1,200 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು R3 ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 600 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲು ಇದು ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಡಿಸೈನ್: ಈ ಎರಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಸಂಯೋಜನೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು 1960 ಮತ್ತು 1970ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ರೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯಮಹಾ ರೇಸಿಂಗ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಯಮಹಾ ಇಂದು ತನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ರೇಸಿಂಗ್ ಥೀಮ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿನ ರೇಸಿಂಗ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ವೈಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್: ಇದಲ್ಲದೇ ಎರಡೂ ಬೈಕ್ಗಳು ಐಕಾನಿಕ್ "ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ಲಾಕ್" ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮೊದಲು 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯಮಹಾ ರೇಸಿಂಗ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಬೈಕ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಭಾವನೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಫೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಈ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ 70 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.
R15 ಮತ್ತು R3 ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ, ಫುಲ್-ಫೇರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸವಾರಿ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಅಪ್ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. R15 ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಔಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, R3 ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ USD (ಅಪ್ಸೈಡ್-ಡೌನ್) ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯಮಹಾ R15 ಎಂಜಿನ್: ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಮಹಾ R15 ಅದೇ 155cc ಸಿಂಗಲ್ - ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ - ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು VVA (ವೇರಿಯಬಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಚುಯೇಷನ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸರಿಸುಮಾರು 18.5 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 14.7 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಯಮಹಾ R3 321cc ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು 40 hp ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 29 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬೈಕ್ಗಳು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS, ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
