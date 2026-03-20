ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ಕಂಪನಿ; ಯಮಹಾ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿದೆ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್!!
Airbags In Yamaha Scooter: ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರಿ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಲಿದೆ. ಯಮಹಾ ಮತ್ತು ಆಟೋಲಿವ್ ಟ್ರೈಸಿಟಿ 300ಗಾಗಿ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : March 20, 2026 at 10:47 AM IST
Airbags In Yamaha Scooter: ಯಮಹಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಂಪನಿ ಆಟೋಲಿವ್ ಮತ್ತು ಯಮಹಾ ವಿಶೇಷ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿವೆ. ಹೌದು, ಜಪಾನಿನ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಯಮಹಾ, ಆಟೋಲಿವ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಟ್ರೈಸಿಟಿ 300 ಸ್ಕೂಟರ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಕ್ಕಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸವಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ವರ್ಷ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಈ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಯಮಹಾ ಟ್ರಿಸಿಟಿ 300ನಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯ ನಂತರ ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಲೂನಿನಂತೆ ಸವಾರನ ಮುಂದೆ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸವಾರಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು?: ಈ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆಟೋಲಿವ್ನ ಸಿಇಒ ಮೈಕೆಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರು ಕಡಿಮೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅವರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಅವರ ಜಾಕೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಂಡಾ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಂಗ್ನಂತಹ ಕೆಲವೇ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ನೇರವಾಗಿ ವಾಹನದೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಮಹಾ ಟ್ರಿಸಿಟಿ 300ಗಾಗಿ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್: ಯಮಹಾ ಟ್ರಿಸಿಟಿ 300ರ 2026 ಮಾದರಿಯು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್, ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯೂನಿಫೈಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಇದು ಹಠಾತ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕುಶಲತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 4.2-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ 2.8-ಇಂಚಿನ LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಗಾರ್ಮಿನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮೈರೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸವಾರರು ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳು ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು ಕೀಲೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಥಳ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿ-ವೀಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಸ್ಕೂಟರ್ 28 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 28.9 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 292cc ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 30 kmpl ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಟೆಲಿಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ವೇಟಿಂಗ್: ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 2026ರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ ಮಾದರಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.
ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಯಮಹಾ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೊದಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬಹುದು.
