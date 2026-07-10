ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಯಮಹಾದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ - ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೈಕ್!: ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
Yamaha FZ Flex-Fuel Launched: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಮಹಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ - ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೈಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 10, 2026 at 2:55 PM IST
Yamaha FZ Flex-Fuel Launched: ಯಮಹಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ FZ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1.24 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ). ಗ್ರಾಹಕರು ₹2,000 ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಮಹಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ E20 ರಿಂದ E85 ವರೆಗಿನ ಎಥೆನಾಲ್ - ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಮಹಾದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಯಮಹಾ FZ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರಮಾಣಿತ FZ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ಫುಲ್ - LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಫಾಕ್ಸ್ ಏರ್ ವೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಸಿಂಗಲ್ - ಪೀಸ್ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು LED ಟೈಲ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಇದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಸ್ವಿಂಗಾರ್ಮ್ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಮಹಾ ಈ ಬೈಕ್ ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಯ್ದ 'ಬ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್' ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು 149 ಸಿಸಿ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಫ್ಯೂಯಲ್-ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 11.5 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 12.8 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಜೊತೆಗೆ 'ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್' ನಂತಹ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉನ್ನತ, ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಯಮಹಾದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಮಹಾ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಜಿಮೆ ಅಯೋಟಾ ಹೇಳಿದರು.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, FZ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಷ್ ಸಿಂಗಲ್ - ಚಾನೆಲ್ ABS ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್, ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗೇಜ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ LCD ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ ಸೈಡ್-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಟ್-ಆಫ್, 140mm ಅಗಲದ ಹಿಂಭಾಗದ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಕೌಲ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಕರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಬೈಕ್ ಎರಡು ಹಂತದ ಆಸನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 17-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಒಟ್ಟು 139 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
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