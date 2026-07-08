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ದೇಶೀಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಯಮಹಾ!: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್?

Yamaha Aerox E launched: ಯಮಹಾ ಏರೋಕ್ಸ್ ಇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

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ದೇಶೀಯ ಪ್ರಿಮಿಯಂ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಯಮಹಾ (Photo Credit: EV Yamaha Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 3:07 PM IST

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Yamaha Aerox E launched: ಯಮಹಾ ಕಂಪನಿಯು ಏರೋಕ್ಸ್-ಇ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಯಮಹಾ ಏರೋ-ಇ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ಏರೋಕ್ಸ್ 155ರ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್​ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್​ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ರೂ. 2.82 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ) ಬೆಲೆಯ ಯಮಹಾ ಏರೋಕ್ಸ್ - ಇ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 117 ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಐಡಿಸಿ ರೇಂಜ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಏರೋಕ್ಸ್-ಇ ಅನ್ನು ಸಿಂಗಲ್​ ಕಲರ್​ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಅಸೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಟ್​ ಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಾಸಿ ವೈಟ್​ ಶೇಡ್​ನೊಂದಿಗೆ ಫಿನಿಷ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಯಮಹಾ ಏರೋಕ್ಸ್ - ಇ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಯಮಹಾ ಏರೋಕ್ಸ್ -ಇ ಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ 3.0kWh ನ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ರಿಮೂವಬಲ್​ 1.5kWh ಲಿಥಿಯಂ - ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 0-100 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 3 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 6 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮಿಡ್ - ಮೌಂಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 12.6bhp (9.4kW) ಪವರ್ ಮತ್ತು 48Nm ಗರಿಷ್ಠ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಏರೋಕ್ಸ್-ಇ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 117 ಕಿಮೀ IDC-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು 95.5km/h (ಪವರ್ + ಬೂಸ್ಟ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ) ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಯಮಹಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಹೊಸ ಯಮಹಾ ಏರೋಕ್ಸ್ - ಇ ಬೈಕ್ ಎಕಾನಮಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಎಂಬ ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೇಂಜ್-ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್-ಫೋಕಸ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಲೆಫ್ಟ್​ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಿಚ್​ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಏರೋಕ್ಸ್-ಇ ಬೈಕ್‌ಗೆ 10-ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬೂಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಸಹ ಇದೆ.

ಏರೋಕ್ಸ್-ಇ ಫುಲ್​ ಕಲರ್​ ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರೈಡ್ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಯಮಹಾ ವೈ-ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಲ್-ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್, ಕೀಲೆಸ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಿಟ್ ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಏರೋಕ್ಸ್-ಇ ಬೈಕ್ 110-ವಿಭಾಗದ ಮುಂಭಾಗದ ಟೈರ್ ಮತ್ತು 140- ವಿಭಾಗದ ಹಿಂಭಾಗದ ಟೈರ್ ಹೊಂದಿರುವ 14-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್‌ನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏರೋಕ್ಸ್-ಇ ಬೈಕ್ 139 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ.

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