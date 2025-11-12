ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಯಮಹಾ!: ಹೇಗಿವೆ ‘ಇ’ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್
Yamaha EV Scooters: ನಗರ ಮತ್ತು ಅಂತರನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಯಮಹಾ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 12, 2025 at 4:22 PM IST
Yamaha EV Scooters: ಯಮಹಾ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. EC-06 ತನ್ನ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ನಗರ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏರೋಕ್ಸ್ - ಇ ಜೊತೆಗೆ EC-06 ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಯಮಹಾದ ಮೊದಲ EV ಲೈನ್ಅಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಸುಸ್ಥಿರ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ವಿತರಣೆಗಳು ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ದೇಶದ ಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸವಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಯಮಹಾ EC-06, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಡಿಎನ್ಎಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್, ಭವಿಷ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ನಗರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದೆ.
ಯಮಹಾ EC-06 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ "ರೈಡ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್" ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಿಲೂಯೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೈ - ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸೆಟಪ್ ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಕೋರ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸವಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. EC-06 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಮಹಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸರಳತೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. EC-06 4.5 kW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು 6.7 kW ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 4 kWh ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ತ್ವರಿತ ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಆಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸವಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕೂಟರ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 160 ಕಿಮೀ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅದರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನೈಜ - ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಕೋ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಎಂಬ ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಬಿಗಿಯಾದ ನಗರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹೋಮ್ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಚಾರ್ಜರ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಮಹಾ EC-06 ಅನ್ನು ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. EC-06 ಯಮಹಾದ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸವಾರರು ವಾಹನ ಡೇಟಾ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು
- ಫುಲ್ LED ಲೈಟ್ ಸೆಟಪ್ (ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ಟೈಲ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್)
- ಅಗತ್ಯ ಸವಾರಿ ಡೇಟಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಲರ್ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
- ರಿಯಲ್ - ಟೈಂ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಿಮ್ - ಆಧಾರಿತ ಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಯುನಿಟ್
- ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 24.5 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಂತೆ EC-06 ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ. ಆದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಲನಶೀಲತೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಯಸುವ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ನಗರವಾಸಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಮಹಾ EC-06 ಅನ್ನು ಟ್ರೆಂಡ್ಸೆಟರ್ಗಳಿಗೆ "ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಕೂಲ್ಡ್" ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
