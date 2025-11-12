ETV Bharat / technology

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಯಮಹಾ!: ಹೇಗಿವೆ ‘ಇ’ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್​

Yamaha EV Scooters: ನಗರ ಮತ್ತು ಅಂತರನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ ಅನ್ನು ಯಮಹಾ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಯಮಹಾ (Photo Credit: Global Yamaha Motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 4:22 PM IST

3 Min Read
Yamaha EV Scooters: ಯಮಹಾ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. EC-06 ತನ್ನ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ನಗರ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏರೋಕ್ಸ್ - ಇ ಜೊತೆಗೆ EC-06 ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಯಮಹಾದ ಮೊದಲ EV ಲೈನ್‌ಅಪ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಸುಸ್ಥಿರ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ವಿತರಣೆಗಳು ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ದೇಶದ ಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸವಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಯಮಹಾ EC-06, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಡಿಎನ್‌ಎಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್​, ಭವಿಷ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ನಗರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದೆ.

ಯಮಹಾ EC-06 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ "ರೈಡ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್" ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಿಲೂಯೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೈ - ಸೆಂಟ್ರಡ್​ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸೆಟಪ್ ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾರಿಜಂಟಲ್​ ಕೋರ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ಕ್ಲೀನ್​ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ಸ್​ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸವಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. EC-06 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಮಹಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದು ಸರಳತೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. EC-06 4.5 kW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು 6.7 kW ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 4 kWh ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ತ್ವರಿತ ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸೀಮ್ಲೆಸ್​ ಆಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸವಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಕೂಟರ್ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 160 ಕಿಮೀ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅದರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನೈಜ - ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಕೋ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಎಂಬ ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್​ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಬಿಗಿಯಾದ ನಗರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹೋಮ್ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಮಹಾ EC-06 ಅನ್ನು ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. EC-06 ಯಮಹಾದ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸವಾರರು ವಾಹನ ಡೇಟಾ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

  • ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು
  • ಫುಲ್​ LED ಲೈಟ್​ ಸೆಟಪ್ (ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್, ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್​)
  • ಅಗತ್ಯ ಸವಾರಿ ಡೇಟಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಲರ್​ LCD ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ
  • ರಿಯಲ್ ​ - ಟೈಂ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಿಮ್ - ಆಧಾರಿತ ಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಯುನಿಟ್​
  • ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 24.5 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಕೆಪಾಸಿಟಿ

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಂತೆ EC-06 ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ. ಆದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಲನಶೀಲತೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಯಸುವ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ನಗರವಾಸಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಮಹಾ EC-06 ಅನ್ನು ಟ್ರೆಂಡ್‌ಸೆಟರ್‌ಗಳಿಗೆ "ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಕೂಲ್ಡ್​" ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೈಲ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಬೈಕ್​ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಯಮಹಾ!: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​?

