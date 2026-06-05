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ಶಿಯೋಮಿ ಟಿವಿ ಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಸೀರಿಸ್ ಲಾಂಚ್​! ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​, ಬೆಲೆ?

Xiaomi TV FX Mini Led Series: ಶಿಯೋಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟಿವಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ QD Mini LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, Cortex-A55 SoC ಸೇರಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಟಿವಿ ಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಸೀರಿಸ್ ಲಾಂಚ್ (Image Credit: Xiaomi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 5, 2026 at 2:00 PM IST

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Xiaomi TV FX Mini Led Series: ಶಿಯೋಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ "ಟಿವಿ ಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ" ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳು 43 ಇಂಚುಗಳಿಂದ 75 ಇಂಚುಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಶ್ರೇಣಿಯು ಕ್ಯೂಡಿ ಮಿನಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ, ಫೈರ್ ಟಿವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್​, ಎಚ್‌ಡಿಆರ್ 10+ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೊ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟಿವಿಗಳು ಕ್ವಾಡ್-ಕೋರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್-ಎ 55 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಫುಲ್​ ಅರೇ ಲೋಕಲ್​ ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್​, ಆಯ್ದ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎಲ್‌ಜಿ 120Hz ಗೇಮ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾ ವಾಯ್ಸ್​ ಆರ್ಡರ್​ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿವೆ.

ಈ ಮಾಡೆಲ್​ನ ಬೆಲೆಗಳು: ಶಿಯೋಮಿ ಟಿವಿ ಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಸೀರಿಸ್​ನ 43 ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿ ₹32,999, 55 ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿ ₹44,999, 65 ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿ ₹64,999 ಮತ್ತು 75 ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿ ₹84,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲಾಂಚ್​ ಆಫರ್​ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ₹29,999 (43-ಇಂಚು), ₹39,999 (55-ಇಂಚು), ₹59,999 (65-ಇಂಚು) ಮತ್ತು ₹79,999 (75-ಇಂಚು) ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಯೋಮಿ ಟಿವಿ ಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಶಿಯೋಮಿ ಟಿವಿ ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು 4K (3,840x2,160 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್​) ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಚ್‌ಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯೂಡಿ ಮಿನಿ ಎಲ್ಇಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಫುಲ್ ಅರೇ ಲೋಕಲ್ ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು HDR10 ಮತ್ತು HDR10+, ಫಿಲ್ಮ್‌ಮೇಕರ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿಯ ವಿವಿಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಜಿನ್ 2 ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

43 - ಇಂಚಿನ ರೂಪಾಂತರವು 60Hz ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 55, 65 ಮತ್ತು 75-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗಳು DLG 120Hz ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ Xiaomi MEMC ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆಟೋ ಲೋ ಲ್ಯಾಟೆನ್ಸಿ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಐ ಕೇರ್ ಮೋಡ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Xiaomi TV FX Mini LED ಮಾದರಿಯು ಕ್ವಾಡ್-ಕೋರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್-A55 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು Mali-G52 2EE MC1 GPU ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ Xiaomi TV 2GB RAM ಮತ್ತು 32GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Xiaomi TV FX Mini LED ಸೀರಿಸ್​ Fire TVಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು 12,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೆರೆಂಟಲ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್​, Apple AirPlay 2 ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಟ್​ ಇನ್​ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಟಿವಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈ-ಫೈ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು HDMI ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳು, ಎರಡು USB 2.0 ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳು, ಈಥರ್ನೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಟೆನಾ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸೌಂಡ್​ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 43-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಯು 20W ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ 55-ಇಂಚಿನ, 65-ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು 75-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗಳು 4-ಡ್ರೈವರ್ ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್​ ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋ, DTS:X ಮತ್ತು DTS ವರ್ಚುವಲ್:X ಆಡಿಯೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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