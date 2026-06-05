ಶಿಯೋಮಿ ಟಿವಿ ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಸೀರಿಸ್ ಲಾಂಚ್! ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್, ಬೆಲೆ?
Xiaomi TV FX Mini Led Series: ಶಿಯೋಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟಿವಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ QD Mini LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, Cortex-A55 SoC ಸೇರಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 5, 2026 at 2:00 PM IST
Xiaomi TV FX Mini Led Series: ಶಿಯೋಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ "ಟಿವಿ ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಎಲ್ಇಡಿ" ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳು 43 ಇಂಚುಗಳಿಂದ 75 ಇಂಚುಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಶ್ರೇಣಿಯು ಕ್ಯೂಡಿ ಮಿನಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ, ಫೈರ್ ಟಿವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್, ಎಚ್ಡಿಆರ್ 10+ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೊ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟಿವಿಗಳು ಕ್ವಾಡ್-ಕೋರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್-ಎ 55 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಫುಲ್ ಅರೇ ಲೋಕಲ್ ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಆಯ್ದ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎಲ್ಜಿ 120Hz ಗೇಮ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾ ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿವೆ.
ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಬೆಲೆಗಳು: ಶಿಯೋಮಿ ಟಿವಿ ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಸೀರಿಸ್ನ 43 ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿ ₹32,999, 55 ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿ ₹44,999, 65 ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿ ₹64,999 ಮತ್ತು 75 ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿ ₹84,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ₹29,999 (43-ಇಂಚು), ₹39,999 (55-ಇಂಚು), ₹59,999 (65-ಇಂಚು) ಮತ್ತು ₹79,999 (75-ಇಂಚು) ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಯೋಮಿ ಟಿವಿ ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಶಿಯೋಮಿ ಟಿವಿ ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು 4K (3,840x2,160 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್) ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಚ್ಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯೂಡಿ ಮಿನಿ ಎಲ್ಇಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಫುಲ್ ಅರೇ ಲೋಕಲ್ ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು HDR10 ಮತ್ತು HDR10+, ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿಯ ವಿವಿಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಜಿನ್ 2 ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
43 - ಇಂಚಿನ ರೂಪಾಂತರವು 60Hz ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 55, 65 ಮತ್ತು 75-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗಳು DLG 120Hz ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ Xiaomi MEMC ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆಟೋ ಲೋ ಲ್ಯಾಟೆನ್ಸಿ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಐ ಕೇರ್ ಮೋಡ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Xiaomi TV FX Mini LED ಮಾದರಿಯು ಕ್ವಾಡ್-ಕೋರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್-A55 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು Mali-G52 2EE MC1 GPU ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ Xiaomi TV 2GB RAM ಮತ್ತು 32GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
Xiaomi TV FX Mini LED ಸೀರಿಸ್ Fire TVಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು 12,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೆರೆಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, Apple AirPlay 2 ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಟಿವಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈ-ಫೈ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು HDMI ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಎರಡು USB 2.0 ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಈಥರ್ನೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಟೆನಾ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸೌಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 43-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಯು 20W ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ 55-ಇಂಚಿನ, 65-ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು 75-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗಳು 4-ಡ್ರೈವರ್ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋ, DTS:X ಮತ್ತು DTS ವರ್ಚುವಲ್:X ಆಡಿಯೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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