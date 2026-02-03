ETV Bharat / technology

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 15 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸರ್ವೀಸ್​ ಸೆಂಟರ್​ ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಶಿಯೋಮಿ

Xiaomi Service Centre India: Xiaomi 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ 15 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

ಶಿಯೋಮಿ ಸರ್ವೀಸ್​ ಸೆಂಟರ್ (Image Credit: Screenshot/Xiaomi)
Published : February 3, 2026 at 9:24 AM IST

Xiaomi Service Centre India: Xiaomi ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಜಾಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2026 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 15 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 100 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ Xiaomi ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಹೊಸ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವೇಗದ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸೇವಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದವರೆಗೆ ಹೊಸ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು Xiaomi ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕಂಪನಿ Xiaomi ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಹೊಸ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 29ರಂದು ಲುಧಿಯಾನ ಮತ್ತು ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಮರುದಿನ ಜನವರಿ 30 ರಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಉಳಿದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತ್ವರಿತ ದುರಸ್ತಿ, ಅನುಭವ ವಲಯಗಳು, ಕಾಗದರಹಿತ ಸೇವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ Xiaomi ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. "Xiaomi Days" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಸಮುದಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಸೇವಾ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು Xiaomi ಹೇಳಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹ ಜೀವಮಾನದ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಕೆಲವು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ 50% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೊದಲ 10 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 95% ಸಾಧನಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಭೇಟಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು 1% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳು 0.5% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿದಿವೆ. Xiaomi ಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು 24-ಗಂಟೆಗಳ ಆದ್ಯತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

