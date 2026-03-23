ಹೊಸ ಕಾರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಶಿಯೋಮಿ: ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ 670 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್!
Xiaomi SU7 EV Update: ಶಿಯೋಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಡಾನ್ ಶಿಯೋಮಿ SU7 ಕಾರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
Published : March 23, 2026 at 7:30 AM IST
Xiaomi SU7 EV Update: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶಿಯೋಮಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು SU7 ಅನ್ನು ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಶಿಯೋಮಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಡಾನ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ SU7ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ RMB 219,900 (ಸರಿಸುಮಾರು 22.99 ಲಕ್ಷ ಯುವಾನ್)ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬೆಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ Pro ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ RMB 249,900 (ಸರಿಸುಮಾರು 25.99 ಲಕ್ಷ ಯುವಾನ್) ಆಗಿದ್ದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ RMB 303,900 (ಸರಿಸುಮಾರು 30.99 ಲಕ್ಷ ಯುವಾನ್) ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ ಸರಿಸುಮಾರು ₹30 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹41 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ನಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಹೊಸ SU7ನ ಹೊರಭಾಗವು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಡಾನ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಮುಂಭಾಗದ ಫೆಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೆಟೆಡ್ 4D ಮಿಲಿಮೀಟರ್-ವೇವ್ ರಾಡಾರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು "ವಾಟರ್-ಡ್ರಾಪ್" ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಟೈಲ್ಲೈಟ್ಗಳು "ಹಾಲೋ" ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಲೂ, ಬ್ಲೇಜಿಂಗ್ ರೆಡ್, ವಿರಿಡಿಯನ್ ಗ್ರೀನ್, ಇಂಡಿಗೊ ಸ್ಟೋನ್ ಗ್ರೀನ್, ಕ್ಯಾಪ್ರಿ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ರೆಡ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವೀಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಹ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಿ-ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಡಾನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಪ್ಹೋಲ್ಟರ್ಡ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ, ಮೃದು-ಸ್ಪರ್ಶ ವಸ್ತುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್ (Xiaomi HyperOS ಆಧರಿಸಿ), ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೀಟ್ಸ್, ವೆಂಟಿಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೀಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳ, ವರ್ಧಿತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಮೋಟಾರಿಂಗ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: LiDAR ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ ಹೈಪರ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ (HAD) ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಚಾಲನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಟೆಕ್ಷನ್, ಬಿಗ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನನ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ಇದು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 670 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಎನರ್ಜಿ ಕಂಜಂಪಷನ್ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2,200 MPa ಸ್ಟೀಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಲವರ್ಧಿತ ದೇಹ, ಆರ್ಮರ್ಡ್ ಕೇಜ್, 9 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು (ಹಿಂಭಾಗದ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ), ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೆಂಕಿ/ಸ್ಫೋಟ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು 16 ಸಕ್ರಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್: CTB (ಸೆಲ್-ಟು-ಬಾಡಿ) ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯು 83.9% ವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೈಪರ್ ಎಂಜಿನ್ V6s ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ್ (22,000 rpm ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ) ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯು 720 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ, ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು 902 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯು 835 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
