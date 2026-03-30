ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರ ಆರ್ಡರ್: ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಶಿಯೋಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ಕಾರು!

Xiaomi SU7 EV Record Order: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಶಿಯೋಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರಿನ ಕ್ರೇಜ್​ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​.

ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರ ಆರ್ಡರ್​! (Photo Credit: MI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 30, 2026 at 11:50 AM IST

Xiaomi SU7 EV Record Order: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಶಿಯೋಮಿ ಈಗ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಲಯದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಬಾವುಟವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ 2026 Xiaomi SU7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೀನಾದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಕಾರು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಹೌದು, ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೇವಲ 34 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 15,000 ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ ಟೆಸ್ಲಾದಂತಹ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಯೋಮಿ ಸಿಇಒ ಲೀ ಜುನ್ ಕೇವಲ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5,000 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು.

ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ನೋಟ.. ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್​: ಶಿಯೋಮಿ SU7 ತನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ನೋಟದಲ್ಲೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫಾಸ್ಟ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಾರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಾಟರ್​ಡ್ರಾಪ್​ ಹೆಡ್​ಲೈಟ್​ಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಲೈಟ್ಸ್​ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 400 ಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾರು ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊಲೆಟ್ ಬ್ಲೂ, ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೊ ಗ್ರೀನ್ ಶೇಡ್ಸ್​ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೃಹತ್ 20-ಇಂಚಿನ ವ್ಹೀಲ್​ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ನಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದಾದ ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಲಗ್ಜುರಿ ಟಚ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕೇವಲ ಕಾರು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್: ಈ ವಾಹನದೊಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್​ 16.1-ಇಂಚಿನ 3K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಬೃಹತ್ 56-ಇಂಚಿನ ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 7.1-ಇಂಚಿನ ರೋಟೆಟಿಂಗ್​ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್​ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ ಇನ್-ಕಾರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಮೂಲಕ ವಾಹನದ 95 ಪ್ರತಿಶತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಯ್ಸ್​ ಕಮಾಂಡ್ಸ್​ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಸೀಟ್ಸ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು 18 ವಿಭಿನ್ನ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್​, ಹೀಟಿಂಗ್​, 10-ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಸಾಜ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಎಷ್ಟೇ ದೂರವಾದ್ರೂ ಆಯಾಸ ಆಗದೇ ಇರಲು "ಝೀರೋ-ಗ್ರಾವಿಟಿ" ಸೀಟುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೂಪರ್​ ರೇಂಜ್​: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್​. ಶಿಯೋಮಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. SU7 ಮಾದರಿಯು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಉನ್ನತ ರೇಂಜ್​ "ಮ್ಯಾಕ್ಸ್" ರೂಪಾಂತರವು 897V ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್​ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಹನವು 902 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 670 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಲಾಂಗ್​-ಡ್ರೈವ್​ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ V6s ಎಂಜಿನ್ ಕಾರನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಪೀಡ್​: ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶಿಯೋಮಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾರು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಕಂಪನಿಯು ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು "ರೆಡಿ-ಟು-ಸ್ಟಾಕ್" ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕಾಯುವ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಯೋಮಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ವಿಭಾಗಗಳೆರಡನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

