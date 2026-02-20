ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಶಿಯೋಮಿ 75-ಇಂಚಿನ 4K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ! ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನುಭವ!
Xiaomi Qled Tv X Pro 75 Launched: ಶಿಯೋಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ "QLED TV X Pro 75" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ..
Xiaomi Qled Tv X Pro 75 Launched: ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರಾದ ಶಿಯೋಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ QLED ಟಿವಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. "QLED TV X Pro 75" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶಿಯೋಮಿಯ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 75-ಇಂಚಿನ 4K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಂತಹ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಟಿವಿ 75 ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್, HDR10+ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಮೋಡ್ ಮೂಲ ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್, ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಶಿಯೋ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸೃಜನಶೀಲ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು DLG 120Hz ಮತ್ತು MEMC ನಂತಹ ಚಲನೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ QLED TV X Pro 75 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಟಿವಿ 3840x2160 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ 75-ಇಂಚಿನ OLED ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟಿವಿ ವಿನ್ಯಾಸವು ಬಹುತೇಕ ಬೆಜೆಲ್-ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತವು ಶೇಕಡಾ 97.76 ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಟಿವಿ ಆಟೋ ಲೋ ಲ್ಯಾಟೆನ್ಸಿ ಮೋಡ್ (ALLM) ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ., ಇದು ಕನ್ಸೋಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಟಿವಿಯ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕ್ವಾಡ್-ಕೋರ್ A55 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 32GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಈ ಟಿವಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೂರು HDMI ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು eARC ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ USB ಪೋರ್ಟ್, ಈಥರ್ನೆಟ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್, AV ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಏರ್ಪ್ಲೇ 2, ಗೂಗಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಮಿರಾಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ Xiaomi ಟಿವಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 75 ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋ, DTS X, DTS ವರ್ಚುವಲ್:X ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 34W ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಟಿವಿ ಪ್ಯಾಚ್ವಾಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಸರ್ಚ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಮೋಡ್, ಪೆರೆಂಟೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
Xiaomi QLED TV X Pro 75 ಬೆಲೆ, ಆಪರ್ಸ್: ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 69,999 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ರೂ.5,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ರೂ. 64,999ಗೆ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ Xiaomi ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರೂ. 10,999 ಮೌಲ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಫುಲ್ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ ಟಿವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಿಂದ Xiaomi ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
