ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಶಿಯೋಮಿ 75-ಇಂಚಿನ 4K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ! ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನುಭವ!

Xiaomi Qled Tv X Pro 75 Launched: ಶಿಯೋಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ "QLED TV X Pro 75" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ..

QLED TV X Pro 75 (Photo Credit- Xiaomi)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 8:17 AM IST

2 Min Read
Xiaomi Qled Tv X Pro 75 Launched: ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕರಾದ ಶಿಯೋಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ QLED ಟಿವಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. "QLED TV X Pro 75" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶಿಯೋಮಿಯ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 75-ಇಂಚಿನ 4K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಂತಹ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಟಿವಿ 75 ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್, HDR10+ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್‌ಮೇಕರ್ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್‌ಮೇಕರ್ ಮೋಡ್ ಮೂಲ ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್​, ಕಲರ್​ ಮತ್ತು ಆಸ್‌ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಶಿಯೋ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸೃಜನಶೀಲ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲರ್​ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು DLG 120Hz ಮತ್ತು MEMC ನಂತಹ ಚಲನೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಯೋಮಿ QLED TV X Pro 75 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಈ ಟಿವಿ 3840x2160 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ 75-ಇಂಚಿನ OLED ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟಿವಿ ವಿನ್ಯಾಸವು ಬಹುತೇಕ ಬೆಜೆಲ್​-ಲೆಸ್​ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತವು ಶೇಕಡಾ 97.76 ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಟಿವಿ ಆಟೋ ಲೋ ಲ್ಯಾಟೆನ್ಸಿ ಮೋಡ್ (ALLM) ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ., ಇದು ಕನ್ಸೋಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಟಿವಿಯ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕ್ವಾಡ್-ಕೋರ್ A55 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 32GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಈ ಟಿವಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೂರು HDMI ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು eARC ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ USB ಪೋರ್ಟ್, ಈಥರ್ನೆಟ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್, AV ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಏರ್‌ಪ್ಲೇ 2, ಗೂಗಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಮಿರಾಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ Xiaomi ಟಿವಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಂಡ್​ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 75 ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋ, DTS X, DTS ವರ್ಚುವಲ್:X ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 34W ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಟಿವಿ ಪ್ಯಾಚ್‌ವಾಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಯುನಿವರ್ಸಲ್​ ಸರ್ಚ್​, ಕಿಡ್ಸ್​​ ಮೋಡ್, ಪೆರೆಂಟೆಲ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್​, ಫ್ರೀ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Xiaomi QLED TV X Pro 75 ಬೆಲೆ, ಆಪರ್ಸ್​: ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 69,999 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ರೂ.5,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ರೂ. 64,999ಗೆ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ Xiaomi ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರೂ. 10,999 ಮೌಲ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಫುಲ್​ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ ಟಿವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಿಂದ Xiaomi ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

