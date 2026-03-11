144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8s ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್ ಸೆಟ್! ಪ್ಯಾಡ್ 8 ಲಾಂಚ್ಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಯೋಮಿ! ಬೆಲೆ, ಆಫರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
Xiaomi Pad 8 Launched In India: "ಶಿಯೋಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ 8" ಭಾರತದಲ್ಲಿ 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು Snapdragon 8s Gen 4 SoCಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : March 11, 2026 at 9:25 AM IST
Xiaomi Pad 8 Launched In India: ಶಿಯೋಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ "ಪ್ಯಾಡ್ 8" ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 144Hz LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8s ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 12GB ವರೆಗಿನ RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್, 13MP ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 45W ಟರ್ಬೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 9,200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಶಿಯೋಮಿಯ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್ಓಎಸ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಶಿಯೋಮಿಯ "ಫೋಕಸ್ ಪೆನ್ ಪ್ರೊ" ಸ್ಟೈಲಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ರೂಪಾಂತರದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾಡ್ 8 ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು:
|RAM + ಸ್ಟೋರೇಜ್
|ಮಾಡೆಲ್
|ಬೆಲೆ
|ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್
|ಲಭ್ಯತೆ
|8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
|ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|ರೂ. 33,999
|ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಗ್ರೇ| ಟೈಟಾನಿಯಂ ಬ್ಲ್ಯೂ
ಶಿಯೋಮಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ | ಅಮೆಜಾನ್ | ಶಿಯೋಮಿ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ | ಪಾಲುದಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು
|12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
|ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|ರೂ. 36,999
|ನಾನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|ರೂ. 38,999
|ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಪೆನ್ ಪ್ರೊ
|ರೂ. 41,999
|ನಾನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಪೆನ್ ಪ್ರೋ
|ರೂ. 43,999
ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ EMI ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ 3,000 ರೂ.ಗಳ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು 30,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಚ್ 17-31 ರ ನಡುವೆ ಈ "Xiaomi ಪ್ಯಾಡ್ 8" ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ "ಶಿಯೋಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ 8" ನ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟವು ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (mi.com/in), ಅಮೆಜಾನ್, ಶಿಯೋಮಿ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ಮತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲುದಾರ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಶಿಯೋಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ 8 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ: ಇದು ಎರಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆವೃತ್ತಿಯು 5.75mm ದಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆವೃತ್ತಿಯು 5.8mm ದಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳು 11.2-ಇಂಚಿನ LCD 3.2K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು 144Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 800 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ (HBM), 345ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, 3:2 ಯಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಶಿಯೋ, 360Hz ವರೆಗಿನ ಫಿಂಗರ್ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್, 240Hz ನ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು HDR10 ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿವೆ.
ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ: ಈ "ಶಿಯೋಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ 8" 251.22mm ಉದ್ದ, 173.42mm ಅಗಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ತೂಕ: ಇದರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆವೃತ್ತಿಯು 485 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾದರಿಯು 494 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ 4nm ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8s Gen 4 ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಡ್ರಿನೊ GPU ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ AI ಎಂಜಿನ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ 3.21GHz ವರೆಗಿನ ಗಡಿಯಾರದ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. CPU 12GB ವರೆಗೆ LPDDR5T RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಪ್ಯಾಡ್ 8 f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದೇ 13MP ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 30 fps ನಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ f/2.28 ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ 8MP OV08D ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 30 fps ನಲ್ಲಿ 1080p ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಇದು 9,200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 22.5W ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೆನ್ಸಾರ್: ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ "ಪ್ಯಾಡ್ 8" ಅಕ್ಸೆಲೆರೊಮೀಟರ್, ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್, ಫ್ರಂಟ್ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟ್ (ಕಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್) ಸೆನ್ಸಾರ್, ರಿಯರ್ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೈಪರ್ಎಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ AI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಶಿಯೋಮಿ ಕ್ರಿಯೆಷನ್, AI ರೈಟಿಂಗ್, AI ಲೈವ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು AI ವಾಯ್ಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿವೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಶಿಯೋಮಿ "ಪ್ಯಾಡ್ 8" ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 3 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್ OS 16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಸಾಧನವು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ರೆಸ್ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕ್ವಾಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 4 ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
|ಫೀಚರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್
|ವಿವರಗಳು
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|144Hz | 11.2-ಇಂಚಿನ 3.2K LCD (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್)
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8s ಜೆನ್ 4 ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾಮ್
|RAM + ಸ್ಟೋರೇಜ್
|8GB + 128GB
|12GB + 256GB
|ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|13MP
|ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|8MP
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|9,200mAh
|ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ
|45W (ವೈರ್ಡ್) | 22.5W (ವೈರ್ಡ್) ರಿವರ್ಸ್
|ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (OS)
|HyperOS 3 based on Android 16