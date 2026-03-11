ETV Bharat / technology

144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8s ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್​ ಸೆಟ್​​! ಪ್ಯಾಡ್​ 8 ಲಾಂಚ್​ಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಯೋಮಿ! ಬೆಲೆ, ಆಫರ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ

Xiaomi Pad 8 Launched In India: "ಶಿಯೋಮಿ ಪ್ಯಾಡ್​ 8" ಭಾರತದಲ್ಲಿ 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು Snapdragon 8s Gen 4 SoCಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಪ್ಯಾಡ್​ 8 ಲಾಂಚ್​ಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಯೋಮಿ! (Image Credit: Xiaomi)
Published : March 11, 2026 at 9:25 AM IST

Xiaomi Pad 8 Launched In India: ಶಿಯೋಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ "ಪ್ಯಾಡ್ 8" ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 144Hz LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8s ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, 12GB ವರೆಗಿನ RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​, 13MP ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 45W ಟರ್ಬೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 9,200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಶಿಯೋಮಿಯ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್‌ಓಎಸ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಶಿಯೋಮಿಯ "ಫೋಕಸ್ ಪೆನ್ ಪ್ರೊ" ಸ್ಟೈಲಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ರೂಪಾಂತರದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾಡ್ 8 ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು:

RAM + ಸ್ಟೋರೇಜ್​ಮಾಡೆಲ್​ಬೆಲೆಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ಲಭ್ಯತೆ
8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇರೂ. 33,999ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಗ್ರೇ| ಟೈಟಾನಿಯಂ ಬ್ಲ್ಯೂ

ಶಿಯೋಮಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ | ಅಮೆಜಾನ್ | ಶಿಯೋಮಿ ರಿಟೇಲ್​ ಶಾಪ್​ | ಪಾಲುದಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು

12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇರೂ. 36,999
ನಾನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇರೂ. 38,999
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಪೆನ್ ಪ್ರೊರೂ. 41,999
ನಾನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಪೆನ್ ಪ್ರೋರೂ. 43,999

ಲಾಂಚ್​ ಆಫರ್​ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ EMI ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ 3,000 ರೂ.ಗಳ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು 30,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಚ್ 17-31 ರ ನಡುವೆ ಈ "Xiaomi ಪ್ಯಾಡ್ 8" ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ "ಶಿಯೋಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ 8" ನ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟವು ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ (mi.com/in), ಅಮೆಜಾನ್, ಶಿಯೋಮಿ ರಿಟೇಲ್​ ಶಾಪ್​ ಮತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲುದಾರ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಶಿಯೋಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ 8 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:

ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ: ಇದು ಎರಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆವೃತ್ತಿಯು 5.75mm ದಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆವೃತ್ತಿಯು 5.8mm ದಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳು 11.2-ಇಂಚಿನ LCD 3.2K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು 144Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 800 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್ (HBM), 345ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, 3:2 ಯಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಶಿಯೋ, 360Hz ವರೆಗಿನ ಫಿಂಗರ್ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್​, 240Hz ನ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು HDR10 ಸಪೋರ್ಟ್​ ಹೊಂದಿವೆ.

ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ: ಈ "ಶಿಯೋಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ 8" 251.22mm ಉದ್ದ, 173.42mm ಅಗಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ತೂಕ: ಇದರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆವೃತ್ತಿಯು 485 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾದರಿಯು 494 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ 4nm ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8s Gen 4 ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಡ್ರಿನೊ GPU ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ AI ಎಂಜಿನ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ 3.21GHz ವರೆಗಿನ ಗಡಿಯಾರದ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. CPU 12GB ವರೆಗೆ LPDDR5T RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಪ್ಯಾಡ್ 8 f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದೇ 13MP ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 30 fps ನಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ f/2.28 ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ 8MP OV08D ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 30 fps ನಲ್ಲಿ 1080p ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಇದು 9,200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 22.5W ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೆನ್ಸಾರ್​: ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ "ಪ್ಯಾಡ್ 8" ಅಕ್ಸೆಲೆರೊಮೀಟರ್, ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್, ಫ್ರಂಟ್​ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟ್ (ಕಲರ್​ ಟೆಂಪರೇಚರ್​) ಸೆನ್ಸಾರ್​, ರಿಯರ್​ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೈಪರ್‌ಎಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ AI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಶಿಯೋಮಿ ಕ್ರಿಯೆಷನ್​, AI ರೈಟಿಂಗ್​, AI ಲೈವ್ ಸಬ್​ ಟೈಟಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು AI ವಾಯ್ಸ್​ ಎನ್‌ಹಾನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿವೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಶಿಯೋಮಿ "ಪ್ಯಾಡ್ 8" ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 3 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್ OS 16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಸಾಧನವು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ರೆಸ್ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕ್ವಾಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 4 ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಫೀಚರ್ಸ್​, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್​ವಿವರಗಳು
ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ144Hz | 11.2-ಇಂಚಿನ 3.2K LCD (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್)
ಪ್ರೊಸೆಸರ್​ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8s ಜೆನ್ 4 ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾಮ್
RAM + ಸ್ಟೋರೇಜ್​8GB + 128GB
12GB + 256GB
ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ13MP
ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ8MP
ಬ್ಯಾಟರಿ9,200mAh
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​ ಕೆಪಾಸಿಟಿ45W (ವೈರ್ಡ್​) | 22.5W (ವೈರ್ಡ್​) ರಿವರ್ಸ್​
ಆಪರೇಟಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್ (OS)HyperOS 3 based on Android 16

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

