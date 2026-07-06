ETV Bharat / technology

ಶಿಯೋಮಿಯ ಹೊಸ 5G ಫೋನ್​ಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ 200MP ಕ್ಯಾಮರಾ, ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ, 6.9-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ? ಲೀಕ್​ ಆಯ್ತು ಡಿಟೇಲ್ಸ್​!

Xiaomi 18 Pro Max: ಶಿಯೋಮಿ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಇದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

XIAOMI 18 PRO MAX PRICE XIAOMI 18 PRO MAX DETAILS LEAK XIAOMI 18 PRO MAX FEATURES XIAOMI 18 PRO MAX SPECS
ಶಿಯೋಮಿ (Photo Credit: X/Xiaomi)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 6, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Xiaomi 18 Pro Max: ಶಿಯೋಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಯೋಮಿ 18 ಸೀರಿಸ್​ನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ 18 ಪ್ರೊನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದವು. ಈಗ ಈ ಸೀರಿಸ್​ನ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯು ಡ್ಯುಯಲ್ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 8,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ..

ಶಿಯೋಮಿ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಶೇಷಣಗಳು: ವಿಶೇಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ Weibo ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ Xiaomi 18 Pro Max ದೊಡ್ಡ, ದುಂಡಾದ ಮೂಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಸ್ಲಿಮ್ ಬೆಜೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಸಾಧನವು 6.9-ಇಂಚಿನ 2K OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು.

ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಶಿಯೋಮಿ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ನ ಕ್ಯಾಮರಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ LOFIC ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾವು ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸಾಧನವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. 18 Pro Max ಡ್ಯುಯಲ್ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೋನ್ 8,500mAh ವರೆಗಿನ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇದು 100W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ Xiaomi 18 Pro ಮತ್ತು Xiaomi 18 ಜೊತೆಗೆ Xiaomi 18 Pro Max ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ..

ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ವರ್ಟಸ್, ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗದ ಆಸಕ್ತಿ​! ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್ಸ್​ ಘೋಷಿಸಿದ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್!

TAGGED:

XIAOMI 18 PRO MAX PRICE
XIAOMI 18 PRO MAX DETAILS LEAK
XIAOMI 18 PRO MAX FEATURES
XIAOMI 18 PRO MAX SPECS
XIAOMI 18 PRO MAX

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.