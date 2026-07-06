ಶಿಯೋಮಿಯ ಹೊಸ 5G ಫೋನ್ಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ 200MP ಕ್ಯಾಮರಾ, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 6.9-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ? ಲೀಕ್ ಆಯ್ತು ಡಿಟೇಲ್ಸ್!
Xiaomi 18 Pro Max: ಶಿಯೋಮಿ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಇದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : July 6, 2026 at 1:56 PM IST
Xiaomi 18 Pro Max: ಶಿಯೋಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಯೋಮಿ 18 ಸೀರಿಸ್ನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ 18 ಪ್ರೊನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದವು. ಈಗ ಈ ಸೀರಿಸ್ನ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯು ಡ್ಯುಯಲ್ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 8,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ..
ಶಿಯೋಮಿ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಶೇಷಣಗಳು: ವಿಶೇಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ Weibo ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ Xiaomi 18 Pro Max ದೊಡ್ಡ, ದುಂಡಾದ ಮೂಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಸ್ಲಿಮ್ ಬೆಜೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಸಾಧನವು 6.9-ಇಂಚಿನ 2K OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಶಿಯೋಮಿ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ LOFIC ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾವು ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸಾಧನವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. 18 Pro Max ಡ್ಯುಯಲ್ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ 8,500mAh ವರೆಗಿನ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇದು 100W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ Xiaomi 18 Pro ಮತ್ತು Xiaomi 18 ಜೊತೆಗೆ Xiaomi 18 Pro Max ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ..
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