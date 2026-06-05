ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡ್ತು ಲೈಕಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಯೋಮಿ 17ಟಿ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್, ಬೆಲೆ?
Xiaomi 17t Launched In India: ಶಿಯೋಮಿ 17ಟಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೈಕಾ-ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500-ಅಲ್ಟ್ರಾ SoC ಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 5, 2026 at 11:39 AM IST
Xiaomi 17t Launched In India: ಶಿಯೋಮಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ 17 ಸೀರಿಸ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ "ಶಿಯೋಮಿ 17T" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಲೈಕಾ-ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ 5x ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿ 6.59-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500-ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 67W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿವೆ.
ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ.59,999
- 12GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ.64,999
ಆಫರ್ ವಿವರಗಳು: ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ಸ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಶಿಯೋಮಿ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್, SBI ಕಾರ್ಡ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹5,000 ರಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಯ ಬದಲಿಗೆ ₹5,000 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರು ₹5,000 ವರೆಗಿನ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಶಿಯೋಮಿ 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕಂಪನಿಯು ಖರೀದಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ 60% ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ 12GB + 256GB ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವೆಚ್ಚವು ₹19,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಖರೀದಿದಾರರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಗೂಗಲ್ AI ಪ್ರೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಫ್ರೀ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಾರಾಟ ವಿವರಗಳು: ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಜೂನ್ 10ರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಿಯೋಮಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಮೊದಲ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
|Model
|Price
|Colours
|First sale on
|Available on
|12GB + 256GB
|Rs 59,999
|Blue | Black | Purple
|June 10, 2026
|Xiaomi India's official website (mi.com) | Amazon | Xiaomi Retail stores.
ಶಿಯೋಮಿ 17ಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಫೋನ್ 6.59-ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 3,500 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500-ಅಲ್ಟ್ರಾ SoC ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 12GB LPDDR5x RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯ 3D ಐಸ್ಲೂಪ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 6,500mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 67W ಹೈಪರ್ಚಾರ್ಜ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 22.5W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಶಿಯೋಮಿ 17T ಲೈಕಾ-ಸಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಲೈಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ 800 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಲೈಕಾ 5x ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 12-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಶೂಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 115mm ಸಮಾನವಾದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್: Xiaomi 17T 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6.0, NFC, GPS, NavIC, ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫೋನ್ ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ (ನ್ಯಾನೋ+ನ್ಯಾನೋ) ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್ಓಎಸ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
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