ಶಿಯೋಮಿ 17ಟಿ: ಲಾಂಚಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆಲೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ವಿವರ ಲೀಕ್​!

Xiaomi 17t India Launch: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಯೋಮಿ 17ಟಿ ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಕುರಿತು ವಿವರ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

ಲಾಂಚಿಗೂ ಮುಂದೇ ಬೆಲೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ವಿವರಗಳು ಲೀಕ್ (Photo Credit- Xiaomi India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : June 1, 2026 at 3:42 PM IST

Xiaomi 17t India Launch: ಶಿಯೋಮಿಯ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿ "ಶಿಯೋಮಿ 17T" ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಈ ಡಿವೈಸ್​ನ ಬೆಲೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವರ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರದ ವಿವರಗಳು (ಲೀಕ್ಡ್​): ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾದವ್ 'X' ನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಯೋಮಿ 17T ಯ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವು 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹65,999. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ರೂಪಾಂತರವೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಶಿಯೋಮಿ 17T ರೂಪಾಂತರಗಳು:

  • 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​
  • 12GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​

ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​: ಈ ಮುಂಬರುವ "Xiaomi 17T" ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 2.2 ಮಿಲಿಯನ್ AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್​, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. LPDDR5X ಅಲ್ಟ್ರಾ RAM ಮತ್ತು UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಾಧನವು ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್-ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲದು.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಈ ಸಾಧನವು ಬೃಹತ್ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 67W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ತೃತ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಭಾರಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲೈಕಾ-ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್: ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಈ ಫೋನ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಅದರ ಲೈಕಾ-ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಆಗಿದೆ. 50MP ಲೈಕಾ ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ (ಲೈಟ್ ಹಂಟರ್ 800 ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು 1G+6P ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ). ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾಧನವು 50MP 5x ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ (120° FoV ಯೊಂದಿಗೆ) 120x ವರೆಗೆ AI ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು 60fps ನಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ 30fpsನಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಮೇನ್​ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉನ್ನತವಾಗಿವೆ.

ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವಿಜುವಲ್​ ಎಕ್ಸ್​ಪಿರಿಯನ್ಸ್​: Xiaomi 17T 6.59-ಇಂಚಿನ 1.5K LTPS ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 3500 ನಿಟ್ಸ್​ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 2000 ನಿಟ್ಸ್​ HBM (ಹೈ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್ ಮೋಡ್) ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರ TUV ರೈನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮೂಲಕ ಈ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಡಿಯೋ-ವಿಶುವಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಇತರೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​:

  • ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ
  • NFC, eSIM, Wi-Fi 6E
  • 4K ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ
  • ಡಾಲ್ಬಿ
  • ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್

