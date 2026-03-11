ಲೈಕಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್​ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್

ETV Bharat / technology

Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 launched: ಶಿಯೋಮಿ 17 ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿವೆ.

ಲೈಕಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್​ (Photo Credit: X/Xiaomi India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 11, 2026 at 2:39 PM IST

Xiaomi 17 Ultra and Xiaomi 17 launched: ಶಿಯೋಮಿ 17 ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್​ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್​ಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಜರ್ಮನ್ ಲೆನ್ಸ್ ತಯಾರಕ ಲೈಕಾ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಿದೆ.

ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾನ ವಿಶೇಷತೆ: ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.9-ಇಂಚಿನ LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ 3500 ನೀಟ್ಸ್​ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು 218.4 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್​ ಫ್ರೇಮ್, ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ವೈಟ್​ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​. ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 90W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್​ (Photo Credit: Xiaomi)

ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ LOFIC ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50MP ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ. 75–100mm ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಹೊಂದಿರುವ 200MP 75–100mm ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅದರ ಹಲವು ಹೈಲೆಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ 50MP ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.

ಶಿಯೋಮಿ 17ನ ವಿಶೇಷತೆ: ಅದೇ ರೀತಿ, ಶಿಯೋಮಿ 17 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.3-ಇಂಚಿನ LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ 3500 ನೀಟ್ಸ್​ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು 191 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ IP68 ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ವೆಂಚರ್ ಗ್ರೀನ್, ಐಸ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಶಿಯೋಮಿ 17 6300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 100W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಶಿಯೋಮಿ 17 50MP ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ 17 ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ ಹೈಪರ್‌ಒಎಸ್ 3.5 ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್​ (Photo Credit: Xiaomi)

ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹139,999. SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ₹10,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆ ₹129,999. ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ₹19,999 ಬೆಲೆಯ ಶಿಯೋಮಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಿಟ್ ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್​ (Photo Credit: Xiaomi)

ಶಿಯೋಮಿ 17ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಶಿಯೋಮಿ 17 12GB + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹89,999. ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್, ಶಿಯೋಮಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ ರಿಟೇಲ್​ ಶಾಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8s ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್​ ಸೆಟ್​​! ಪ್ಯಾಡ್​ 8 ಲಾಂಚ್​ಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಯೋಮಿ! ಬೆಲೆ, ಆಫರ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ

