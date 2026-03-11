ಲೈಕಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್
Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 launched: ಶಿಯೋಮಿ 17 ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿವೆ.
Published : March 11, 2026 at 2:39 PM IST
Xiaomi 17 Ultra and Xiaomi 17 launched: ಶಿಯೋಮಿ 17 ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್ಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಜರ್ಮನ್ ಲೆನ್ಸ್ ತಯಾರಕ ಲೈಕಾ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಿದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾನ ವಿಶೇಷತೆ: ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.9-ಇಂಚಿನ LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ 3500 ನೀಟ್ಸ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು 218.4 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್ ಫ್ರೇಮ್, ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 90W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ LOFIC ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ. 75–100mm ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಹೊಂದಿರುವ 200MP 75–100mm ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅದರ ಹಲವು ಹೈಲೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗಾಗಿ 50MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ 17ನ ವಿಶೇಷತೆ: ಅದೇ ರೀತಿ, ಶಿಯೋಮಿ 17 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.3-ಇಂಚಿನ LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ 3500 ನೀಟ್ಸ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು 191 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ IP68 ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ವೆಂಚರ್ ಗ್ರೀನ್, ಐಸ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಶಿಯೋಮಿ 17 6300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 100W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ 17 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ 17 ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ ಹೈಪರ್ಒಎಸ್ 3.5 ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹139,999. SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ₹10,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆ ₹129,999. ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ₹19,999 ಬೆಲೆಯ ಶಿಯೋಮಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಿಟ್ ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ 17ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಶಿಯೋಮಿ 17 12GB + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹89,999. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್, ಶಿಯೋಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
