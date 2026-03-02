ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್: ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು?
Xiaomi 17 Series Launched: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : March 2, 2026 at 9:54 AM IST
Xiaomi 17 Series Launched: ಶಿಯೋಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಶಿಯೋಮಿ 17 ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ.
ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲಿಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು Leica-ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಶಿಯೋಮಿ 17 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ EUR 999 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹1,07,449) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಲ್ಪೈನ್ ಪಿಂಕ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಐಸ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ವೆಂಚರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Xiaomi 17 Ultra 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ EUR 1,499 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹1,61,264) ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸ್ಟಾರ್ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಿಟ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಿಟ್ ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಶಿಯೋಮಿ 17 ಅಲ್ಟ್ರಾ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ 3 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ 6.9-ಇಂಚಿನ 1.5K LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 3nm ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 16GB LPDDR5x ಅಲ್ಟ್ರಾ RAM ಮತ್ತು UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಲೈಕಾ-ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ 1-ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ (OIS ಜೊತೆಗೆ), 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 50MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫೋನ್ 90W ವೈರ್ಡ್, 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು 22.5W ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು IP66, IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ 17 ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಪ್ರಮಾಣಿತ ಶಿಯೋಮಿ 17 6.3-ಇಂಚಿನ 1.5K OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 3,500 ನೀಟ್ಸ್ವರೆಗಿನ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಫೋನ್ 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 6,330mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಶಿಯೋಮಿ 17 ಸೀರಿಸ್ ಅದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಲೈಕಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
