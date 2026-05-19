ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮವೇನು?
X Sets Daily Caps: ಎಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡೀಟೆಲ್ಸ್.
Published : May 19, 2026 at 3:05 PM IST
X Sets Daily Caps: ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದ ಕಾದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು (DM) ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು (ಫಾಲೋವರ್ಸ್) ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ಗಳಿಲ್ಲದೇ (ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ಟೈಮ್) ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ನಿಯಮ: ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಈ ಮಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾತೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್/ಐಒಎಸ್), ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಳಸುತ್ತಿರಲಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಮಿತಿ: ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 400 ಹೊಸ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು 5,000 ಜನರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಅಂತೆಯೇ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದಿದ್ದರೆ (ನೀವು "ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್" ಹೊಂದಿರದವರು) ನೀವು ಸರಿಸುಮಾರು 50 ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್-ವ್ಯಾಪಿ ಗರಿಷ್ಠ ದೈನಂದಿನ ಮಿತಿ 2,400 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕೋಟಾವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ - ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಏರಿಕೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಳತೆಯು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರನು ತ್ವರಿತ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಲಿನವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಬಳಕೆದಾರರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಂಟೆಯ API ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ಬಹು ತೃತೀಯ - ಪಕ್ಷದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೀವು ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು, ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ X ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ದೋಷ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
|X Daily Limit for Unverified Accounts
|Direct Messages (DMs)
|500 messages per day
|Posts
|50 original posts per day
|Replies
|200 replies per day
|Posting Intervals
|Daily update limit is further broken down into semi-hourly intervals
|Email Changes
|4 changes per hour
|Following (Daily)
|400 follows per day
|Following (Account-Based)
|After following 5,000 accounts, additional follows are limited by account-specific ratios
ಇದು ಖಾತೆ ನಿಷೇಧ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ದಂಡವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಸಮಯ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಬಂಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯ ಟೈಮರ್ ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಮರುದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎಕ್ಸ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
