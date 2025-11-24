ETV Bharat / technology

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಮಸ್ಕ್​ ಕಂಪನಿ!; ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್​!

X New Features: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್​ವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಫೀಚರ್​ನಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್​ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಫೀಚರ್​ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಮಸ್ಕ್​ ಕಂಪನಿ (Photo Credit: X)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 1:54 PM IST

X New Features: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್​ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. "About This Account" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಹೊಸ ಉಪಕರಣವು, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳು, ಬಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು AI - ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ವಿಭಾಗವು ಬಳಕೆದಾರರ ಅಕೌಂಟ್​ ಲೋಕೆಶನ್​, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಖಾತೆಯು ನಿಜವಾದದ್ದೇ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇಕೆ?: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ನಿಕಿತಾ ಬೇರ್ ಇದನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ X ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಖಾತೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, 72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೇರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖಾತೆಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ, ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪೇಜ್​ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

ಸೀಮಿತ ರೋಲ್‌ಔಟ್: ಆದರೆ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್‌ಕ್ರಂಚ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ಯಾನಲ್​ ಇತರರ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. X ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. Instagram ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಹ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈಗ X ಕೂಡ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪಾರದರ್ಶಕ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಎಕ್ಸ್​ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

