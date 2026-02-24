ಭಾರತದ ಹೊಸ AI ನಿಯಮಗಳ ಬಳಿಕ ಎಕ್ಸ್ ತರುತ್ತಿದೆ ‘Made with AI’! ಏನಿದರ ಕಾರ್ಯ?
India Ai Rules 2026: ಭಾರತದ ಹೊಸ ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳು 2026ರ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ 'ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಎಐ' ಲೇಬಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ವಿಷಯದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
Published : February 24, 2026 at 8:15 AM IST
India Ai Rules 2026: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ AI ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ "ಮೇಡ್ ವಿತ್ AI" ಲೇಬಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೊ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ AI ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ AI ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚರ್ @nima_owji ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. AI-ರಚಿತ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಭಾರತವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಗಡುವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಮುಂಬರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಕುರಿತು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಎಕ್ಸ್ನ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಭಾರತದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
BREAKING: X is working on a " made with ai" label!— Nima Owji (@nima_owji) February 22, 2026
users will soon be able to label their posts as ai-generated content!
most probably, not labeling them will go against the x rules when this feature launches! pic.twitter.com/CMXafCUjTZ
ಭಾರತದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?; ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು, 2026 ಅನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ (MeitY) ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ G.S.R. 120(E) ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗಿನ FAQ ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಕ್ತ, ಸುರಕ್ಷಿತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರಚಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ಒಂದು ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯುವಕರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ AI ("Synthetically Generated Information" ಅಥವಾ SGI ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ರಚಿಸಿದ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊದಿಂದ ಹರಡುವ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ, ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳು, ಗೌಪ್ಯತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಪ್ರಮುಖ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಯಾವುವು?
- ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳಂತಹ (ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲದ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳಂತಹ) ಅಕ್ರಮ AI-ರಚಿತ ಆಡಿಯೊ-ವಿಡಿಯೋ ವಿಷಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು "ಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು" ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು.
- SGI (AI) ವಿಷಯವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇತರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- X, Meta, ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಷಯವು AI-ರಚಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು.
- AI ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅಕ್ರಮ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಲಮಿತಿ 36 ಗಂಟೆಗಳಿತ್ತು.
- ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು SGI ಅನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪರಿಕರಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಲೇಬಲ್ಗಳಂತೆಯೇ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
C2PA ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ "ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ", C2PA ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. C2PA ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಮೂಲ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟವು ಅಡೋಬ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಗೂಗಲ್, ಓಪನ್ಎಐ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಮುಕ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಲೇಬಲ್ನಂತೆಯೇ ವಿಷಯ ರುಜುವಾತುಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಮೆಟಾಡೇಟಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ:
- ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು (ಅಂದರೆ, ವಿಷಯದ ಮೂಲ)
- ವಿಷಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
- AI ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ
ದಿ ವರ್ಜ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೂಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಿಷಯದ ಅನುಮಾನವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು C2PA ಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಟ್ವಿಟರ್ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಈಗ ಭಾರತವು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ತನ್ನದೇ ಆದ 'ಮೇಡ್ ವಿತ್ AI' ಟಾಗಲ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು?
X ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತವು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ (ವಿಭಾಗ 79) ರಕ್ಷಣೆಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈಗ X ನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಮೇಡ್ ವಿತ್ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ AI ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವೇದಿಕೆಯೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಕೆದಾರರು ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು AI ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಈ ಹಂತವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ AI ವಿಷಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. YouTube ಮತ್ತು Instagram ನಂತಹ ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ AI ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
