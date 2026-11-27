20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಸ್ಕ್ರ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು 'ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್'! ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕರ ನಿಗಾ
X launches parental controls: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'X' ಆರಂಭವಾದ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೂ 'ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 27, 2026 at 12:47 PM IST
X Parental Controls for Teenagers Features: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ 'X' (ಹಿಂದಿನ Twitter) ಆರಂಭವಾದ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೂ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರುವಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
X ನ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 13ರಿಂದ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ "ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋಡ್"ಗೆ (Protected mode) ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು (Sensitive content) ಮರೆಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು (Targeted advertisements) ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಖಾಸಗಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು (Private messages) ಓದಲು, ಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಪರವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
https://t.co/lunK1x3vfS— Safety (@Safety) November 25, 2026
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಯಾವುವು?:
- ವಾರದ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಒಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
- ದೈನಂದಿನ ಸಮಯದ ಮಿತಿ: ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು (Daily time limits) ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು.
- ಹೊಸ ಫಾಲೋವರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ: ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಪೋಷಕರ ಅನುಮತಿ (Approval) ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- ಫೀಡ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನಿರ್ಬಂಧ: ಮಗು ಈಗಾಗಲೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖಾತೆಗಳ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೀಡ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- ಪದಗಳ ಫಿಲ್ಟರ್: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪದಗಳನ್ನು (Specific words) ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು (Sensitive media) ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ (DM) ನಿಯಂತ್ರಣ: ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾರು ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋಷಕರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
- ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವವರ ವಿವರ: ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಪೋಷಕರು ನೋಡಬಹುದು (ಆದರೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಒಳಗಿನ ವಿಷಯ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ).
ಮೊಕದ್ದಮೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ X ಮಹತ್ವದ ನಡೆ: ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ X ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದೂರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಈ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ X ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು (Lawsuits) ಹೂಡಿವೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ, ಬಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ: 2024ರ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, 'ಜೆನ್ ಆಲ್ಫಾ' (Gen Alpha) ಪೀಳಿಗೆಯ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು X ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. X ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 13 ಆಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ವಯಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
Practical guardrails for parents, privacy for teens, and full transparency on every change. Props to @singhai and team for shipping this.— Michael O'Herlihy (@michaelo) November 25, 2026
X ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೈಕೆಲ್ ಓ'ಹೆರ್ಲಿಹಿ (Michael O’Herlihy) ಮಾತನಾಡಿ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಧನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೂ ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು, ಹದಿಹರೆಯದವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ನಂಬಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ X ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿರುವುದು ಈ ಫೀಚರ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
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